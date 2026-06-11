Thanh tra đề nghị công an cung cấp vụ vỡ hồ trên núi Tân Lai khiến bé gái tử vong 11/06/2026 15:25

Ngày 10-6, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gởi Công an tỉnh đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai làm chết người và thiệt hại tài sản của người dân xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ vỡ hồ xé toạc cả hẻm núi, hàng chục ngàn khối nước đổ xuống. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu giải quyết đơn tố cáo của các hộ dân xã Tuy Phong. Để có thông tin xử lý đơn tố cáo, Thanh tra tỉnh đề nghị Công an tỉnh cung cấp thông tin về việc khởi tố vụ án và kết quả thực hiện đến thời điểm hiện nay đối với vụ việc vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai của Trang trại Việt Phong Phú gây chết người và thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, nhà cửa, đất sản xuất của các hộ dân xã Tuy Phong trong tháng 10, tháng 11 năm 2025.

Mọi thông tin (kèm theo tài liệu có liên quan), gởi về Thanh tra tỉnh trước ngày 15-6-2026 để xem xét, xử lý đơn tố cáo theo quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh đã có văn bản gởi Thanh tra tỉnh cho biết nhận đơn của các hộ dân xã Tuy Phong, tố cáo UBND xã Tuy Phong thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến vỡ hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt gây chết 1 người và trên 400 hộ dân bị thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, nhà cửa, đất sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu nội dung đơn tố cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo qui định của pháp luật.

Như PLO đã đưa, đêm 1-11-2025, sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai làm một lượng nước khổng lồ ập xuống làm tử vong bé gái 13 tuổi và bị thương một người khác.

Vụ vỡ hồ gây thiệt hại lớn về tài sản của hàng trăm hộ dân.

Ngoài ra, nước còn cuốn trôi hơn hơn 125 ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân; gây thiệt hại nghiêm trọng hạ tầng, làm hư hỏng hoàn toàn nhiều tuyến kênh thủy lợi…

Các cơ quan chức năng xác định Công ty Trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào sáu ao chứa nước trên núi Tân Lai và toàn bộ việc xây dựng các ao chứa nước này không có trong chủ trương đầu tư. Không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Trong đó, hồ chứa lớn nhất rộng khoảng 20 ha, sâu 4,5 m với dung tích 900.000 m3 chính là hồ bị vỡ gây hậu quả thảm khốc. Trung tuần tháng 11-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, trả lời đơn kiến nghị của người dân, UBND xã Tuy Phong cho biết sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn hồ chứa. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý vụ việc. Trong thời gian điều tra, UBND xã không có thẩm quyền kết luận nguyên nhân cuối cùng cũng như xác định trách nhiệm pháp lý cụ thể.

Người dân làm thủ tục nhận bồi thường sự cố hồ chứa lần thứ nhất.

Theo UBND xã, trước khi xảy ra vụ vỡ hồ ngày 1-11-2025 thì ngày 2-10-2025, đã xảy ra sự cố tràn nước của dự án này. Chính quyền xã Tuy Phong đã có mặt để chỉ đạo ứng phó, di chuyển tài sản của dân đến nơi an toàn.

UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra thực địa, yêu cầu doanh nghiệp lắp đặt camera giám sát, chủ động hạ mực nước về mức an toàn. Chính quyền địa phương cũng tổ chức nhiều buổi làm việc với công ty để thống nhất phương án hỗ trợ. Đến nay, việc chi trả hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại trong vụ tràn nước ngày 2-10-2025 đã hoàn thành.

Đến ngày 1-11-2025, hồ chứa nước trên núi Tân Lai tiếp tục bị vỡ. UBND xã đã kích hoạt phương án ứng phó tại chỗ, di dời dân và thành lập tổ kiểm kê thiệt hại.

Một hồ chứa nước trên núi trước khi xảy ra sự cố.

Chính quyền đã đối thoại với các hộ dân, thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu. Tính đến ngày 26-3-2026 Uỷ ban Mặt trận xã Tuy Phong đã hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại với tổng số tiền hơn 6,7 tỉ đồng và 8.481 suất nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, dầu ăn, nước uống...) kèm tiền mặt bình quân 400.000 đồng/suất.

UBND xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khôi phục hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất như: khắc phục gia cố, khai thông các tuyến kênh, đường điện, hệ thống cấp thoát nước.