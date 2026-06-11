Đồng Tháp quy định tên gọi các phòng chuyên môn thuộc cấp xã 11/06/2026 09:23

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định quy định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã; trong đó, 31 xã, phường được bố trí 5 phòng ban.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định về khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này nhằm cụ thể hóa các quy định hiện hành về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, đồng thời làm cơ sở để các địa phương kiện toàn tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, UBND cấp xã được tổ chức các phòng chuyên môn phù hợp với quy mô, đặc điểm của từng đơn vị hành chính, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước tại cơ sở.

Trong đó, 31 đơn vị hành chính cấp xã được bố trí 5 phòng/UBND xã, trong khi 71 đơn vị hành chính cấp xã được bố trí 4 phòng/UBND.

Cụ thể, các phòng chuyên môn gồm:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND;

Phòng Văn hóa - Xã hội;

Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường);

Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường (áp dụng đối với các xã được bố trí 5 phòng ban);

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đồng Tháp quy định khung số lượng, tên gọi phòng chuyên môn cấp xã, trong đó có 31 đơn vị hành chính cấp xã được bố trí 5 phòng.

Việc bố trí này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện quy mô dân số, khối lượng công việc và phạm vi quản lý tăng lên sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, việc quy định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn cũng hướng đến mục tiêu tinh gọn bộ máy nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

Quyết định cũng giao UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời hướng dẫn các xã, phường sắp xếp, bố trí công chức theo đúng quy định, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Việc ban hành khung số lượng, tên gọi phòng chuyên môn cấp xã được thực hiện đồng bộ với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.