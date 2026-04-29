Đồng Tháp lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập 11 phường 29/04/2026 12:01

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng xã, đồng thời tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại nhiều địa phương, hoàn thành vào đầu tháng 5.

Ngày 28-4, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác thành lập phường trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, việc thành lập phường được thực hiện trên cơ sở nguyên trạng các xã, trong đó ưu tiên các xã hình thành từ việc sắp xếp thị trấn và các xã đã được phân loại đô thị trước đây. Kế hoạch nhằm xác định lộ trình, công việc cụ thể phù hợp thực tiễn địa phương và yêu cầu của Trung ương, góp phần nâng cao tỉ lệ đô thị hóa của tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền cấp xã trong quá trình triển khai.

Về nội dung, các địa phương sẽ rà soát, đánh giá tiêu chí thành lập phường theo quy định. Trong đó, các tiêu chí gồm dân số từ 21.000 người trở lên; diện tích từ 5,5 km² trở lên; tỉ lệ dân số đô thị đạt từ 50% trở lên; cơ cấu kinh tế với tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ từ 70% trở lên; tỉ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên; cùng các chỉ tiêu về thu nhập, ngân sách và tỉ lệ hộ nghèo theo quy định.

UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo kết quả rà soát về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để làm cơ sở xây dựng đề án.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp các địa phương xây dựng dự thảo đề án thành lập từng phường, tổng hợp thành đề án chung của tỉnh để tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo quy định.

Cùng ngày, UBND tỉnh giao UBND các xã Thường Phước, Tràm Chim, Mỹ Thọ, Tháp Mười, Lấp Vò, An Hữu, Cái Bè, Bình Phú, Châu Thành, Vĩnh Kim, Vĩnh Bình đã tổ chức tuyên truyền, công khai việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập phường.

Các địa phương sẽ phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình, hoàn thành việc lấy ý kiến chậm nhất ngày 3-5; sau đó tổng hợp kết quả, trình HĐND cấp xã thông qua nghị quyết về việc thành lập phường chậm nhất ngày 5-5.

Đồng Tháp có 102 đơn vị hành chính cấp xã (82 xã, 20 phường) với diện tích 5.938,64 km², dân số 4.370.046 người.