Đồng Tháp – Prey Veng tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh biên giới 27/04/2026 19:11

Ngày 27-4, tại Đồng Tháp, Công an tỉnh Đồng Tháp và Ty Công an tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Hội nghị do Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp và Trung tướng Chhoeun Bunchhorn, Trưởng ty công an tỉnh Prey Veng đồng chủ trì.

Trong năm 2025, Công an 2 tỉnh đã chủ động phối hợp, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các đoàn sang thăm lẫn nhau; tích cực trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới, qua đó kịp thời phát hiện, giải quyết một số vụ việc liên quan trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới mỗi tỉnh

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp và Trung tướng Chhoeun Bunchhorn, Trưởng ty công an tỉnh Prey Veng ký kết tại hội nghị hợp tác giữa Công an 2 tỉnh. Ảnh: CACC

Bên cạnh đó, Công an 2 tỉnh đã tổ chức 13 lượt đoàn, 117 lượt cán bộ thăm, chúc Tết, dự các ngày lễ, kỷ niệm của hai nước; trao đổi nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự tuyến biên giới; trao đổi việc thành lập Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm; giải quyết xung đột, mâu thuẫn của người dân hai tỉnh và những vụ việc phức tạp nổi lên ở khu vực biên giới.

Ngoài ra, Công an hai tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp trong bảo vệ thành quả công tác phân giới cắm mốc đã đạt được, đồng thời vận động tuyên truyền để người dân hai tỉnh hiểu và ủng hộ công tác phân giới cắm mốc cũng như hỗ trợ lực lượng chức năng trong bảo vệ các cột mốc biên giới đã cắm. Song song đó, Công an 2 tỉnh cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống ở khu vực biên giới hằng ngày qua lại học tập, thăm khám, điều trị bệnh và trao đổi hàng hóa.

Tại Hội nghị, Công an 2 tỉnh đã thống nhất và tiếp tục ký kết hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới năm 2026 với 14 nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới, nâng cao ý thức cảnh giác trước các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Hội nghị là dịp để hai bên thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng Công an 2 tỉnh, góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.