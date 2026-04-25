Tội phạm xâm hại tình dục trẻ dưới 16 tuổi gia tăng, Công an Đồng Tháp phát cảnh báo 25/04/2026 12:35

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi tăng mạnh trong tháng 4, các đối tượng chủ yếu lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết trong tháng 4, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững, tuy nhiên đáng lo ngại là tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi có chiều hướng gia tăng.

Theo Công an tỉnh, loại tội phạm này ghi nhận 15 vụ, tăng 10 vụ so với kỳ liền kề, chiếm 12,7% trong cơ cấu tội phạm. Trong đó, có chín vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, bốn vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi và hai vụ dâm ô người dưới 16 tuổi.

Cơ quan công an nhận định các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để kết bạn, làm quen với nạn nhân, sau đó rủ đi chơi, ăn uống rồi thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, có một số trường hợp đối tượng là người thân, người quen của nạn nhân.

Lực lượng VKS cùng công an khám nghiệm hiện trường vụ thanh niên dùng clip nhạy cảm tống tiền, xâm hại bé gái 13 tuổi vừa xảy ra.

Nguyên nhân còn xuất phát từ việc một số gia đình thiếu quan tâm, quản lý con em, nhất là trong giáo dục giới tính, dẫn đến trẻ em gái phát sinh quan hệ tình dục sớm khi chưa đủ 16 tuổi.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo gia đình và nhà trường cần tăng cường quan tâm, giáo dục kỹ năng sống, hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh; trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Về phía phụ huynh cũng cần quản lý chặt chẽ sinh hoạt của con em, hạn chế các điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi xâm hại như đi chơi khuya, qua đêm không có sự giám sát.