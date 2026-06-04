Bị khởi tố vì rủ bạn tù đi tống tiền CSGT 04/06/2026 16:28

(PLO)- Lê Hồng Phong, Trần Văn Thành dùng camera giấu kín ghi hình về lực lượng CSGT rồi tự nhận là phóng viên, nhà báo nhằm gây sức ép để cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 4-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hồng Phong, Trần Văn Thành về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Trần Văn Thành.

Theo cơ quan điều tra, năm 2024, Lê Hồng Phong (37 tuổi, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) kết hôn với chị LTP (32 tuổi) và sinh sống tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình sinh sống tại địa phương, Phong nảy sinh ý định đặt máy quay phim để ghi lại hình ảnh làm việc của Tổ Tuần tra kiểm soát. Phong cho rằng quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ CSGT có vi phạm nên dùng hình ảnh này để uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Đến khoảng tháng 10-2025, Phong gọi điện cho bạn tù là Trần Văn Thành (36 tuổi, trú phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) để trao đổi về việc ghi hình lực lượng CSGT.

Từ tháng 5-2026, Phong và Thành mua các thiết bị camera giấu kín, bí mật ghi hình hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cán bộ điều tra làm việc với bị can Lê Hồng Phong. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Hai người này thỏa thuận, nếu tống tiền thành công thì Phong sẽ hưởng 85%, Thành hưởng 15% số tiền chiếm đoạt được. Sau khi thu thập được các đoạn video, hình ảnh, Phong và Thành tự nhận là phóng viên, nhà báo, đưa ra những thông tin mang tính suy diễn, quy chụp về sai phạm của cán bộ đang thi hành công vụ.

Đồng thời, Phong, Thành sử dụng các tài liệu này để gây sức ép tâm lý, đe dọa cung cấp cho cơ quan cấp trên hoặc đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan truyền thông nhằm buộc bị hại phải đưa tiền.

Với thủ đoạn tinh vi, Phong và Thành đã lợi dụng tâm lý lo lắng, sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, cơ quan, đơn vị để yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện, thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của hai người này.