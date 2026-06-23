Khởi tố nam thanh niên xâm hại, giết 1 phụ nữ khuyết tật 23/06/2026 09:43

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nam thanh niên xâm hại, giết một phụ nữ khuyết tật tại khu vực nghĩa địa.

Ngày 23-6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Phước Tuấn (26 tuổi, ngụ xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra các tội giết người và hiếp dâm.

Hoàng Phước Tuấn tại công an. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 12-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận báo cáo của Công an xã Ea Na về việc phát hiện bà VTL (40 tuổi, ngụ xã Ea Na) tử vong tại khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết, xã Ea Na, trên thi thể có nhiều dấu hiệu bất thường.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội hiếp dâm, giết người, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hoàng Phước Tuấn là nghi phạm liên quan cái chết của bà L nên triệu tập để làm việc. Trước các chứng cứ mà công an đưa ra, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo công an, bà L bị khiếm khuyết về trí tuệ. Tối 11-6, Tuấn dụ dỗ nạn nhân đến khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết, xã Ea Na và gây án, khiến nạn nhân tử vong.