Tìm 2 người rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn làm một người bị thương 21/06/2026 16:12

(PLO)- Phòng CSGT Công an TP.HCM đang tìm hai người đi xe máy rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn trên đường Lê Văn Thọ khiến một phụ nữ bị thương.

Ngày 21-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5-6-2026 trên đường Lê Văn Thọ, phường An Hội Đông, TP.HCM.

Tìm người và phương tiện rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn trên đường Lê Văn Thọ. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, bà Nguyễn Thạch Thanh H (26 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) điều khiển xe máy biển số 64F9-20.. lưu thông trên đường Lê Văn Thọ theo hướng từ đường Quang Trung về đường Lê Đức Thọ.

Thời điểm này, xe của bà H xảy ra va chạm với một xe máy chở hai người (chưa rõ danh tính). Sau va chạm, hai người cùng phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Bà H bị thương và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định, Phòng CSGT đề nghị người điều khiển xe máy cùng người liên quan trong vụ tai nạn sớm đến trình diện, làm việc với cơ quan chức năng.

Mọi thông tin liên quan vụ việc, người dân vui lòng liên hệ Đội CSGT Hàng Xanh qua số điện thoại 02837.263.803 hoặc đến trụ sở tại số 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TP.HCM để cung cấp thông tin.