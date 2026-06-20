CSGT hướng dẫn lộ trình di chuyển, tránh ùn tắc ở cửa ngõ đi Đồng Nai 20/06/2026 16:50

(PLO)- Phòng CSGT Công an TP.HCM đã hướng dẫn các lộ trình thay thế nhằm giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông thành phố trước tình trạng phương tiện đổ về Đồng Nai tăng cao vào dịp cuối tuần.

Ngày 20-6, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã đưa ra các phương án phân luồng, hướng dẫn lộ trình thay thế nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai tăng cao trong ngày cuối tuần, khiến khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo PC08, do hôm nay là ngày cuối tuần, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Trong khi đó, cầu Đồng Nai đang được sửa chữa, nâng cấp khiến mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn xe. Cùng với đó, nút giao Tân Vạn đang thi công khiến việc lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận cho thấy lưu lượng phương tiện đổ về Đồng Nai qua Quốc lộ 1 tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài.

Cầu Đồng Nai đang được sửa chữa, nâng cấp và thu hẹp mặt cầu còn hai làn xe, gây ảnh hưởng đáng kể đến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực. Ảnh: PHẠM HẢI

Để giảm áp lực giao thông, PC08 khuyến cáo người dân có thể lựa chọn các lộ trình thay thế gồm:

Lộ trình 1: Cầu vượt Trạm 2 - đường Đỗ Mười - Quốc lộ 1K - cầu Hóa An.

Lộ trình 2: Khu Công nghệ cao - đường Võ Chí Công - phà Cát Lái.

Đối với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lưu lượng phương tiện cũng đang rất đông theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai, đặc biệt tại khu vực nhánh lên cao tốc từ Vành đai 2 - Phú Hữu.

Người dân có thể lựa chọn các hướng di chuyển sau:

Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lộ trình 2: Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - vòng xoay Mỹ Thủy - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - cầu vượt Mỹ Thủy - quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc đường số 5 - vòng xoay Mỹ Thủy - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

CSGT có mặt tại các nút giao trọng điểm để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp nhằm giảm áp lực cho tuyến Quốc lộ 1. Ảnh: PHẠM HẢI

PC08 lưu ý người dân ưu tiên lên cao tốc tại nút giao An Phú và hạn chế lên cao tốc từ khu vực Vành đai 2 - Phú Hữu để tránh ùn ứ.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện có nhu cầu di chuyển về Đồng Nai được khuyến cáo nên lựa chọn khung giờ sau 16 giờ để lưu thông trên cao tốc, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT, các lực lượng tham gia điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu trên đường.

Phòng CSGT cho biết sẽ căn cứ tình hình thực tế để bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân.