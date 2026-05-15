CSGT Rạch Chiếc ra quân kiểm soát vi phạm giao thông cửa ngõ phía Đông 15/05/2026 16:50

(PLO)- Đội CSGT Rạch Chiếc đồng loạt ra quân tổng kiểm soát, xử lý các công trình thi công không đảm bảo an toàn giao thông và nhiều trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách tại khu vực cửa ngõ phía Đông.

Ngày 15-5, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, xử lý các công trình thi công trên đường bộ đang khai thác nhưng không đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách.

Đội CSGT Rạch Chiếc ra quân tổng kiểm tra, xử lý các công trình thi công không bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM, nhằm phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông trong quá trình thi công các dự án hạ tầng. Ảnh: XUÂN MINH

Theo Đội CSGT Rạch Chiếc, đợt cao điểm nhằm chủ động phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông phát sinh từ các công trình thi công; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.

Chiều cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Long Phước kiểm tra công trình thi công cầu Tăng Long trên đường Lã Xuân Oai, thuộc địa bàn các phường Long Trường, Long Phước và Tăng Nhơn Phú.

Đội CSGT Rạch Chiếc tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ sai quy định, thi công không đảm bảo an toàn, góp phần lập lại trật tự giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM trong đợt cao điểm kiểm tra lần này. Ảnh: XUÂN MINH

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đơn vị thi công để đất đá ngoài phạm vi thi công, gây cản trở giao thông. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu khắc phục, di dời toàn bộ vật liệu vào khu vực thi công theo quy định. Đại diện đơn vị thi công đã ký biên bản và cam kết chấp hành việc xử phạt

Về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, lúc 14 giờ 45, tổ công tác tuần tra trên đường Đỗ Mười phát hiện tài xế VVC (49 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển xe khách biển số 50F-045… lưu thông nhưng không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy. Tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra, lập biên bản một tài xế xe khách vi phạm quy định an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện. Ảnh: XUÂN MINH

Hơn 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tài xế NVD (42 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe khách biển số 26F-000… dừng xe trên phần đường dành cho xe buýt nên tiến hành lập biên bản xử phạt.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm sẽ tập trung xử lý các hành vi như thi công không đúng giấy phép, thiếu rào chắn hoặc biển báo cảnh báo, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, thi công kéo dài chậm hoàn trả mặt đường, để vật liệu, bùn đất gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Một trường hợp vi phạm bị tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Ảnh: XUÂN MINH

Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị quản lý hạ tầng, chính quyền địa phương để rà soát, xử lý dứt điểm các công trình gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.