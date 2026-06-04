Gia Lai: Khởi tố 21 thanh thiếu niên đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến phố 04/06/2026 11:22

(PLO)- Phát sinh mâu thuẫn trên đường, nhóm thanh thiếu niên ở Gia Lai rủ nhau truy tìm đối thủ và đuổi đánh người trên nhiều tuyến phố ở Pleiku.

Ngày 4-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 thanh thiếu niên liên quan đến vụ đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến phố ở Pleiku, Gia Lai.

21 thanh thiếu niên bị khởi tố. Ảnh: CA.

Trước đó, rạng sáng 24-5, trên nhiều tuyến phố tại khu vực các phường Pleiku, Diên Hồng, An Phú xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, bình xịt hơi cay rượt đuổi, đánh nhau và quay clip đăng lên mạng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng công an địa phương vào cuộc điều tra, làm rõ. Qua đó, cơ quan công an đã triệu tập 29 thanh thiếu niên niên độ tuổi từ 15-20lên làm việc.

Qua xác minh, khoảng 0 giờ 50 phút ngày 24-5, Phạm Trung Lĩnh (19 tuổi, ngụ phường An Phú, tỉnh Gia Lai) cùng nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy dạo phố và phát hiện ba thanh niên khác mang theo hung khí có lời khiêu khích.

Bực tức, nhóm của Lĩnh rủ thêm nhiều thanh thiếu niên khác nhập bọn, lái xe chạy trên nhiều tuyến đường để tìm kiếm ba người này để đánh.

Khi đến khu vực ngã ba Diệp Kính (phường Pleiku, Gia Lai), nhóm của Lĩnh gặp một nhóm khoảng năm xe máy (mỗi xe chở 2-3 người) cầm theo hung khí là dao tự chế, bình xịt hơi cay, súng ná gắn ống laser. Nghĩ đây là nhóm đã thách thức mình, Lĩnh hô hoán truy đuổi, dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh người rồi bỏ đi.