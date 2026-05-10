Nhóm khách dùng hung khí đánh trọng thương chủ quán karaoke và nhân viên 10/05/2026 08:53

(PLO)- Do mâu thuẫn trong lúc tính tiền, nhóm khách đã dùng hung khí tấn công chủ quán và nhân viên quán karaoke bị trọng thương rồi bỏ trốn.

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba bị can gồm Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, quê Tây Ninh) Đoàn Trung Quốc (26 tuổi, quê Cà Mau) và Nguyễn Quốc Tuấn (28 tuổi, ngụ phường Minh Hưng, TP Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, ngày 3-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai nhận được tin báo của Công an phường Chơn Thành về vụ việc đánh nhau tại quán Karaoke HG (khu phố Minh Thành 4, phường Chơn Thành).

Cảnh sát tạm giữ ba người để điều tra về hành vi giết người. Ảnh: CAĐN

Theo điều tra ban đầu, nhóm của Nam đến hát karaoke, trong lúc tính tiền ra về thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của quán. Lúc này Nam, Quốc, Tuấn dùng dao, ống tuýp và nón bảo hiểm tấn công làm anh HHT - chủ quán karaoke và anh LAT (nhân viên) bị thương.

Trong đó, chủ quán bị thương tích nặng vùng đầu. Sau khi gây án, nhóm của Nam đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương truy bắt những người liên quan.

Ngày 8-5, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam, Đoàn Trung Quốc và Nguyễn Quốc Tuấn khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Hòa, TP.HCM.