Xin 20.000 đồng mua rượu nhậu không được, đánh chủ nhà dẫn đến tử vong 30/05/2026 12:38

(PLO)- Xin 20.000 đồng mua rượu để nhậu tiếp nhưng không được, Bùi Văn Vỹ đã đánh chủ nhà bị thương nặng, dẫn đến tử vong.

Ngày 30-5, Cơ quan CSĐT TP Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Vỹ, 32 tuổi, ngụ phường Bình Phước, để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, tối 19-5, Bùi Văn Vỹ uống rượu với BVN tại nhà bố ruột của N là ông BVD tại khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước. Sau khi uống gần hết 2 lít rượu, N say nên đi ngủ trước. Vỹ tiếp tục uống rượu một mình và chơi game trên điện thoại di động.

Bùi Văn Vỹ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Đến khoảng 20 giờ, khi đã uống gần hết rượu, Vỹ muốn mua rượu để uống tiếp nhưng không còn tiền nên xin ông BVD 20.000 đồng. Lúc này, ông D nói chỉ còn 10.000 đồng. Nghe vậy, Vỹ không lấy tiền rồi đập chiếc điện thoại di động đang cầm xuống nền nhà, ngồi uống rượu tiếp.

Ông D nằm võng thấy Vỹ tỏ thái độ tức giận thì ngồi dậy nhưng bị ngã xuống nền nhà. Khi nạn nhân vừa ngồi dậy, Vỹ dùng tay tát, đánh đập tới tấp khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đến rạng sáng 20-5, ông D tử vong.