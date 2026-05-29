Ông Netanyahu chỉ đạo lực lượng Israel mở rộng kiểm soát 70% Gaza 29/05/2026 05:57

(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả lãnh thổ Israel chiếm giữ ở Gaza, Syria và Lebanon là "vùng đệm" có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng.

Ngày 28-5, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Israel giành quyền kiểm soát thêm Dải Gaza với bước đầu tiên là chiếm 70% lãnh thổ, theo hãng tin Reuters.

Ông Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố rằng lực lượng Israel kiểm soát hơn 60% lãnh thổ Gaza. Con số này nhiều hơn đáng kể so với khoảng 53% mà Israel nói đã giành quyền kiểm soát trong thỏa thuận ngừng bắn tháng 10 với Hamas.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: PMO

Phát biểu tại một hội nghị ở khu định cư thuộc Bờ Tây, nhà lãnh đạo Israel cho biết sẽ còn chiếm thêm nhiều vùng lãnh thổ nữa ở Gaza.

"Trước đây chúng ta kiểm soát 50%, giờ đã lên 60%. Chỉ thị của tôi là tiến tới. Hãy tiến từng bước một. Trước hết là 70%. Hãy bắt đầu từ đó. Chúng tôi đang gây sức ép lên [Hamas] từ mọi phía. Chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại” - ông Netanyahu tuyên bố.

Ông Netanyahu đưa ra chỉ thị trên khi Israel leo thang các cuộc tấn công ở Gaza mà nước này cho là nhắm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas. Đầu tuần này, Israel tuyên bố đã giết chết thủ lĩnh cánh vũ trang của Hamas, 10 ngày sau khi ám sát người tiền nhiệm.

Các quan chức y tế Gaza cho biết một cuộc tấn công vào đêm 27-5 mà Israel cho là nhắm vào 2 lãnh đạo Hamas đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Do sự kiểm soát của lực lượng Israel, người Palestine không thể tiếp cận khoảng 2/3 Gaza. Việc chiếm thêm lãnh thổ này sẽ buộc 2 triệu người Palestine, vốn đã sống trong điều kiện thảm khốc, phải di chuyển vào một lãnh thổ nhỏ hơn nữa sau hai năm chiến sự, theo kênh Al Jazeera.

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA), tình hình nhân đạo đối với thường dân ở Gaza vẫn rất nghiêm trọng, với các gia đình di tản đang sống trong những lều tạm bợ, trường học hoặc các công trình bị hư hại.