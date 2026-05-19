Liên Hợp Quốc yêu cầu Israel ngăn tội ác diệt chủng ở Gaza 19/05/2026 08:10

(PLO)- Báo cáo của Liên Hợp Quốc (LHQ) kết luận rằng các hành động của Israel ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza vào tháng 10-2023 bao gồm "những vi phạm nghiêm trọng" luật pháp quốc tế.

Ngày 18-5, Văn phòng Cao uỷ Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) công bố báo cáo mới điều tra hành vi quân sự của Israel trong cuộc chiến ở Gaza, trong đó kết luận rằng Israel đã phạm phải “những vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, và trong nhiều trường hợp có thể cấu thành tội ác chiến tranh và các tội ác tàn bạo khác”.

Báo cáo của LHQ cũng cho biết trong khi Israel tìm cách giải cứu con tin và tiến hành các tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Gaza, thì phần lớn vụ giết người đó là "bất hợp pháp", kênh Al Jazeera đưa tin.

Một bé gái Palestine tại khu lều dành cho các gia đình di tản ở Deir al-Balah (trung tâm Gaza) hồi tháng 10-2024. Ảnh: Eyad Baba/AFP

Báo cáo cũng nhấn mạnh việc Israel đã "thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích vào các mục tiêu dân sự hoặc được bảo vệ, bao gồm các cơ sở chăm sóc sức khỏe và y tế, cũng như các cuộc tấn công vào thường dân, bao gồm các nhà báo, lực lượng bảo vệ dân sự, nhân viên y tế, các nhà hoạt động nhân đạo và cảnh sát một cách thường xuyên và lặp đi lặp lại".

Báo cáo cảnh báo rằng “hành động có chủ đích và ngày càng gia tăng của Israel trong việc phá hoại nền tảng đời sống của người Palestine, đồng thời củng cố việc sáp nhập các phần lớn lãnh thổ bị chiếm đóng” thể hiện một xu hướng đáng lo ngại.

Báo cáo cũng lên án Hamas và các nhóm vũ trang khác của Palestine vì “vi phạm nhân quyền quốc tế… giết người trái pháp luật” và kêu gọi họ “ngừng bắn bừa bãi”.

Bên cạnh đó, báo cáo của LHQ đã nêu bật những hành vi ngược đãi mà các con tin bị các nhóm vũ trang Palestine bắt giữ phải chịu đựng. Nhiều người trong số họ cho biết đã bị tra tấn và lạm dụng tình dục khi bị giam giữ "trong điều kiện vô nhân đạo" suốt nhiều tháng trời.

Theo báo cáo, những vi phạm lặp đi lặp lại của Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine cho thấy một mô hình nhằm mục đích trừng phạt tập thể người Palestine, cưỡng bức di dời và thanh lọc sắc tộc.

Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk kêu gọi Israel “ngăn chặn việc thực hiện các hành vi diệt chủng”, đảm bảo người Palestine bị di dời được phép trở về nhà và “chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp của Israel trên lãnh thổ Palestine”.

Liên quan tình hình hiện tại, người đứng đầu Cơ quan Nhân quyền LHQ tại các vùng lãnh thổ Palestine - ông Ajith Sunghay nói rằng rằng thỏa thuận ngừng bắn đã không dẫn đến “sự trừng phạt có ý nghĩa” hay “bất kỳ sự giải quyết căn bản nào đối với nguyên nhân sâu xa: sự chiếm đóng kéo dài”.

Về bạo lực ở Bờ Tây, ông Sunghay cáo buộc “lực lượng phòng vệ và cảnh sát Israel cùng những người định cư đang giết hại ngày càng nhiều người Palestine mà không bị trừng phạt”.

“Sự không bị trừng phạt chỉ làm cho bạo lực tái diễn. Hầu hết những tội ác kinh hoàng được ghi nhận ở đây, và những tội ác được ghi nhận trong nhiều thập niên trước đó, đều không bị trừng phạt. Không có công lý cho các nạn nhân” - ông Sunghay nói.

Israel đã nhiều lần và mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc diệt chủng. Trước đây, những cáo buộc này do các nhóm nhân quyền như Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cũng như các chuyên gia độc lập của LHQ đưa ra, nhưng chưa bao giờ do chính LHQ trực tiếp lên tiếng, theo hãng tin AFP.