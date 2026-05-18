ẢNH-VIDEO: Động đất mạnh ở Trung Quốc, nhiều nhà đổ sập, 7.000 người sơ tán 18/05/2026 17:31

(PLO)- Trận động đất 5,2 độ richter tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 18-5 đã khiến 2 người thiệt mạng, hơn 7.000 người sơ tán, nhiều công trình đổ sập.

Ngày 18-5 xảy ra trận động đất mạnh 5,2 độ richter tại TP Liễu Châu (tỉnh Quảng Tây, tây nam Trung Quốc), khiến 2 người thiệt mạng và hơn 7.000 người tại TP Liễu Châu phải sơ tán.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV và hãng thông tấn Tân Hoa Xã, hiện đã xác nhận 2 người thiệt mạng, 1 người vẫn mất tích. Có 4 người bị thương phải nhập viện, song không ai trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường sau trận động đất mạnh 5,2 độ richter tại TP Liễu Châu rạng sáng 18-5. Ảnh: China Daily

Hoạt động cứu nạn sau trận động đất tại cộng đồng Thái Dương (thị trấn Thái Dương, TP Liễu Châu, Quảng Tây, miền nam Trung Quốc) sau trận động đất ngày 18-5. Ảnh: Tân Hoa xã

CCTV xác định 2 nạn nhân tử vong là một cặp vợ chồng, gồm người chồng 63 tuổi và người vợ 53 tuổi. Công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang được triển khai.

Động đất mạnh ở Trung Quốc, nhiều nhà đổ sập, 7.000 người sơ tán. Nguồn: CHANNEL NEWS ASIA

Theo CCTV, 13 công trình đã bị sập trong trận động đất.

Các đoạn video do đài này đăng tải cho thấy người dân hốt hoảng tháo chạy khỏi các tòa nhà cao tầng. Nhiều đống đổ nát nằm cạnh những ngôi nhà bị phá hủy.

Một cụ ông 91 tuổi từng được báo mất tích trước đó đã được tìm thấy và đưa tới bệnh viện điều trị. Video cho thấy lực lượng cứu hộ dùng cáng đưa người đàn ông bị thương ra khỏi hiện trường. Nguồn: CHINA DAILY

Ngành đường sắt Trung Quốc cảnh báo nguy cơ gián đoạn giao thông khi tiến hành kiểm tra độ an toàn của hệ thống hạ tầng đường ray tại khu vực bị ảnh hưởng.

Truyền thông nhà nước cho biết hệ thống thông tin liên lạc, điện, nước, khí đốt và giao thông tại khu vực động đất hiện vẫn hoạt động bình thường.