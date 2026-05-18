ẢNH-VIDEO: Động đất mạnh ở Trung Quốc, nhiều nhà đổ sập, 7.000 người sơ tán

Ngày 18-5 xảy ra trận động đất mạnh 5,2 độ richter tại TP Liễu Châu (tỉnh Quảng Tây, tây nam Trung Quốc), khiến 2 người thiệt mạng và hơn 7.000 người tại TP Liễu Châu phải sơ tán.
Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV và hãng thông tấn Tân Hoa Xã, hiện đã xác nhận 2 người thiệt mạng, 1 người vẫn mất tích. Có 4 người bị thương phải nhập viện, song không ai trong tình trạng nguy kịch.
CCTV xác định 2 nạn nhân tử vong là một cặp vợ chồng, gồm người chồng 63 tuổi và người vợ 53 tuổi. Công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang được triển khai.
Theo CCTV, 13 công trình đã bị sập trong trận động đất.
Các đoạn video do đài này đăng tải cho thấy người dân hốt hoảng tháo chạy khỏi các tòa nhà cao tầng. Nhiều đống đổ nát nằm cạnh những ngôi nhà bị phá hủy.
Ngành đường sắt Trung Quốc cảnh báo nguy cơ gián đoạn giao thông khi tiến hành kiểm tra độ an toàn của hệ thống hạ tầng đường ray tại khu vực bị ảnh hưởng.
Truyền thông nhà nước cho biết hệ thống thông tin liên lạc, điện, nước, khí đốt và giao thông tại khu vực động đất hiện vẫn hoạt động bình thường.