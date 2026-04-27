Động đất liên tiếp đáng ngại ở Nhật 27/04/2026 10:28

(PLO)- Đảo Hokkaido (miền bắc Nhật) vừa hứng chịu trận động đất mạnh 6,2 độ richter, đánh dấu thêm một rung chấn lớn trong chuỗi các trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại quốc gia này.

Sáng 27-4 xảy ra trận động đất mạnh tại đảo Hokkaido (miền bắc Nhật), đánh dấu thêm một rung chấn lớn trong chuỗi các trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại quốc gia này, hãng AFP dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng Mỹ và Nhật.

Cơ quan Khí tượng Nhật cho biết trận động đất có độ lớn 6,2 độ richter, xảy ra lúc 5 giờ 23 phút sáng 27-4 (giờ địa phương) tại khu vực phía nam Hokkaido, ở độ sâu 83 km.

Cơ quan này cho biết không phát cảnh báo sóng thần. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ dự báo thiệt hại về tài sản và nguy cơ đối với tính mạng là không đáng kể do khu vực này thưa dân cư, nằm cách TP Sapporo khoảng 200 km về phía đông.

Tâm chấn trận động đất ngày 27-4 tại đảo Hokkaido (Nhật). Ảnh: KYODO NEWS

Tuy nhiên, một quan chức của Cơ quan Khí tượng Nhật cảnh báo rằng “tại những khu vực rung lắc mạnh, nguy cơ đá rơi và sạt lở đất đã gia tăng”. Cơ quan này cũng lưu ý khả năng xuất hiện thêm các trận động đất có cường độ tương tự trong khu vực trong tuần tới là khá cao.

Công ty Điện lực Hokkaido cho biết không ghi nhận bất thường nào tại nhà máy điện hạt nhân Tomari.

Một số tuyến tàu địa phương tại Hokkaido dọc theo bờ Thái Bình Dương đã tạm dừng hoạt động, nhưng các tàu cao tốc Shinkansen Hokkaido vẫn vận hành bình thường, theo Công ty Đường sắt Hokkaido.

Sau trận động đất, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi viết trên mạng xã hội X: “Chúng tôi đang làm mọi cách để thu thập thông tin về mức độ thiệt hại và cung cấp cập nhật kịp thời cho người dân”.

Bà Takaichi kêu gọi cảnh giác với các trận động đất có quy mô tương tự. Chính phủ đã thiết lập một văn phòng liên lạc để ứng phó trận động đất mới nhất.

Độ lớn của trận động đất ban đầu được ước tính là 6,1 độ richter nhưng sau đó đã được điều chỉnh tăng lên.

Vài giờ trước đó, một trận động đất có độ lớn 5,0 độ richter đã xảy ra ngoài khơi, cách Hokkaido vài trăm km về phía nam.

Các rung chấn này xảy ra chưa đầy một tuần sau khi Cơ quan Khí tượng Nhật cảnh báo nguy cơ gia tăng về một trận siêu động đất – có độ lớn từ 8,0 độ richter trở lên – sau trận động đất 7,7 độ richter ngoài khơi phía bắc tỉnh Iwate vào ngày 20-7.

Sáu người được báo cáo bị thương do trận động đất ngày 20-4, vốn làm rung chuyển nhiều tòa nhà cao tầng tại thủ đô Tokyo, cách tâm chấn hàng trăm km. Ngoài ra, các đợt sóng thần cao 80 cm đã đánh vào một cảng ở tỉnh Iwate, trong khi những đợt sóng nhỏ hơn cũng xuất hiện tại nhiều nơi khác ở miền bắc Nhật.

Cơ quan Khí tượng Nhật cho biết “khả năng xảy ra một trận động đất lớn mới hiện cao hơn so với bình thường”.

Hokkaido là một trong bảy khu vực được khuyến cáo cần thận trọng.