Ý kêu gọi thành lập liên minh quân sự mới cho châu Âu 06/06/2026 13:37

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto kêu gọi thành lập liên minh quốc phòng mới cho châu Âu, bao gồm Liên minh châu Âu và các quốc gia có cùng chí hướng.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times, được đăng tải hôm 5-6, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto kêu gọi thành lập liên minh quốc phòng mới cho châu Âu để bảo vệ lục địa này.

Cụ thể, ông Crosetto kêu gọi 27 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) thành lập một liên minh quân sự với 13 quốc gia châu Âu khác có cùng chí hướng nhưng không thuộc khối, bao gồm Anh, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto. Ảnh: AFP

Ông Crosetto lần đầu tiên đưa ra đề xuất này trong một bức thư gửi cho các quan chức châu Âu, các nhà lãnh đạo EU và NATO vào tháng 4.

“Một chính sách quốc phòng châu Âu đáng tin cậy không thể chỉ giới hạn trong các quốc gia thành viên của liên minh nữa. An ninh của lục địa vượt ra ngoài phạm vi của EU và đòi hỏi sự tham gia đầy đủ của tất cả đối tác cùng chia sẻ lợi ích thiết yếu và trách nhiệm quan trọng. Do đó, nó phải được hình dung như một dự án thực sự mang tính lục địa” – bức thư có đoạn.

Trong thư, ông Crosetto nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bao gồm Ukraine – một quốc gia không phải là thành viên của EU hay NATO – nhưng theo ông, “được định sẵn sẽ vẫn là trụ cột tiền tuyến của an ninh châu Âu”.

Theo The New York Times, đề xuất này khó có thể thực hiện nhưng nó cho thấy châu Âu đang có cách tiếp cận chủ động hơn đối với quốc phòng sau cuộc chiến ở Ukraine.

Một số nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã kêu gọi các biện pháp tương tự.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ lâu đã thúc đẩy châu Âu tự chủ hơn về quân sự. Quan chức quốc phòng hàng đầu của EU – ông Andrius Kubilius từng đề xuất rằng EU nên thành lập một đội quân thống nhất riêng.