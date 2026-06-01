Nỗi lo Ebola lan đến châu Âu và châu Mỹ 01/06/2026 15:00

Dịch Ebola vẫn là nỗi lo ngại lớn về y tế của toàn cầu khi số ca nhiễm tại tâm dịch CHDC Congo tiếp tục tăng đồng thời nhiều nước ngoài châu Phi đã ghi nhận các ca nghi nhiễm.

Chưa thế đánh giá hết quy mô và mức độ nghiêm trọng

Tính đến ngày 31-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận 906 trường hợp nghi nhiễm và 223 trường hợp tử vong nghi do Ebola tại CHDC Congo. Trong khi đó, theo dữ liệu do Bộ Truyền thông CHDC Congo công bố hôm 31-5 thì số ca nhiễm được xác nhận tại nước này đã tăng lên 282, sau khi ghi nhận thêm 19 kết quả xét nghiệm dương tính mới, trong đó có 42 trường hợp tử vong.

Tại Uganda, quốc gia có chung đường biên giới với CHDC Congo trải dài hàng trăm km, về chính thức ghi nhận một trường hợp tử vong và 9 ca nhiễm bệnh.

Họp báo về dịch Ebola tại CHDC Congo, ngày 30-5. Ảnh: WHO / Daniel Elombat

Đáng lo ngại, dịch Ebola đang mở rộng đà lây ra ngoài châu Phi. Các nhà chức trách y tế Brazil cho biết họ đang theo dõi hai bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola ở São Paulo ( đến từ CHDC Congo) và Rio de Janeiro (đến từ Uganda). Sau đó người đến từ Uganda đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng vẫn được cách ly cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Ý ngày 31-5 ghi nhận một ca nghi nhiễm trở về từ CHDC Congo.

Tin vui là 4 y tá được điều trị dịch Ebola do chủng Bundibugyo gây ra đã được xuất viện từ một bệnh viện ở Bunia thuộc tỉnh Ituri (CHDC Congo), WHO thông báo hôm 31-5. Một nhân viên phòng thí nghiệm cũng đã hồi phục vào đầu tuần này, nâng tổng số người đã khỏi bệnh lên năm người.

Tổ chức từ thiện y tế Bác sĩ không biên giới (MSF) hôm 30-5 cảnh báo rằng sự lây lan của dịch bệnh đang ở mức đáng báo động khi virus lây lan nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát nào trước đây.

“Thực tế hiện nay là không ai biết quy mô và mức độ nghiêm trọng thực sự của đợt bùng phát này. Các trường hợp nghi nhiễm mới được báo cáo hàng ngày, trong khi hàng trăm mẫu vẫn chưa được xét nghiệm” - Phó giám đốc MSF Alan Gonzalez lo ngại, cho biết thêm chủng Bundibugyo của Ebola rất khó chẩn đoán do năng lực xét nghiệm còn hạn chế.

Nhiều thách thức trong công tác chống dịch

Tình hình ngăn chặn dịch ở CNDC Congo vẫn đang chịu nhiều thách thức. Các quan chức y tế và nhân viên cứu trợ phàn nàn rằng họ thiếu các vật tư cơ bản như khẩu trang. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết các hệ thống ứng phó sự cố quốc gia cần được kích hoạt nhanh chóng và việc đầu tư vào công tác chuẩn bị ứng phó đại dịch phải trở thành lâu dài.

Viện trợ y tế do Liên minh châu Âu quyên tặng đã đến Ituri vào tuần trước. Mỹ đã tuyên bố viện trợ thêm 80 triệu USD (60 triệu bảng Anh), nâng tổng cam kết lên 112 triệu USD.

Trao đổi với tờ Financial Times hôm 31-5, ông Jean Kaseya - Tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ quốc tế rất quan trọng và hiệu quả nhất khi nó phù hợp với chiến lược của các thể chế và chính phủ châu Phi.

Các nhân viên y tế tham gia một cuộc diễn tập mô phỏng ở Uganda, thực hành cách tiến hành chôn cất an toàn và trang trọng cho một bệnh nhân Ebola qua đời. Ảnh: Leonard MusinguziNPR

Bên cạnh eo hẹp nguồn lực, tại tỉnh Ituri ở CHDC Congo xuất hiện tình trạng biểu tình phản đối quy trình xử lý thi thể những người tử vong vì dịch. Những người biểu tình phàn đối rằng các hạn chế trong việc xử lý thi thể người bệnh vi phạm nghi lễ mai táng địa phương. Đã có ít nhất ba vụ tấn công vào các trung tâm y tế liên quan việc này.

Trong khi đó, giao tranh giữa các nhóm vũ trang đối địch ở tỉnh Ituri giàu khoáng sản càng làm phức tạp các nỗ lực cứu trợ.

Ngày 31-5, có mặt tại tâm dịch - tỉnh Ituri (miền đông CHDC Congo), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phải đưa ra lời kêu gọi cộng đồng chung tay ngăn dịch Ebola lây lan, theo tờ The Guardian. Ông Ghebreyesus nhấn mạnh rằng việc ngăn chặn dịch Ebola bùng phát ở CHDC Congo đòi hỏi sự hợp tác của cộng đồng và là “trách nhiệm của tất cả mọi người”. Ông Ghebreyesus cũng kêu gọi các nhóm vũ trang ở tỉnh Ituri ngừng bắn để tạo điều kiện chống dịch.