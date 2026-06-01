Dùng xăng sinh học E10: Vai trò doanh nghiệp giúp xanh hóa năng lượng 01/06/2026 14:40

(PLO)- TP.HCM hiện có 12 thương nhân đầu mối, 1.176 cửa hàng bán lẻ xăng dầu phục vụ hơn 14 triệu dân, các thương nhân đã sẵn sàng hệ thống hạ tầng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1-6.

Ngày 1-6 Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức buổi talkshow: "Dùng xăng sinh học E10: Vai trò doanh nghiệp giúp xanh hóa năng lượng".

Buổi talkshow có sự tham dự của các khách mời: Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương TP.HCM); PGS Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (Đại học Quốc gia TP.HCM); ông Cao Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP.HCM và ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng TP.HCM.

Chương trình nhận được nhiều thắc mắc liên quan đến việc sử dụng xăng E10 như xe máy, ô tô đời cũ có dùng được E10 không, những dòng xe nào cần lưu ý đặc biệt...

Xe máy đời cũ, thiết bị nông nghiệp hoàn toàn tương thích

Ông Cao Văn Phong Phó Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP.HCM

Đây là một lo lắng rất dễ hiểu vì nhiên liệu là yếu tố liên quan trực tiếp đến vận hành và độ bền của phương tiện.

Theo tôi, nếu xăng E10 đạt chuẩn chất lượng và phương tiện được nhà sản xuất cho phép sử dụng thì không nên nhìn E10 như một nguy cơ mặc định đối với tuổi thọ động cơ.

Điều quan trọng hơn là tình trạng thực tế của chiếc xe. Một chiếc xe được bảo dưỡng tốt, hệ thống nhiên liệu sạch, kim phun, lọc nhiên liệu, bugi và cảm biến hoạt động ổn định thường sẽ thích ứng dễ dàng hơn rất nhiều so với một chiếc xe đã sử dụng lâu năm nhưng ít được kiểm tra bảo dưỡng.

Với quy mô hàng chục triệu xe máy và hàng triệu ô tô đang lưu hành tại Việt Nam, vấn đề không chỉ là E10 tốt hay xấu, mà là làm sao để người dân biết xe của mình thuộc nhóm nào và cần chuẩn bị gì để thích ứng.

Người dân không nên hoang mang nhưng cũng không nên chủ quan. Thay vì chỉ hỏi “E10 có tốt hay không”, chúng ta nên quan tâm hơn đến câu hỏi xe của tôi hiện tại có đủ điều kiện để thích ứng với E10 hay chưa.

Đối với xe cũ, chúng ta không nên chỉ nhìn vào năm sản xuất để kết luận xe có dùng được E10 hay không. Điều cần xem xét là nhà sản xuất có cho phép sử dụng E10 hay không, hệ thống nhiên liệu hiện tại còn tốt hay không, xe có đang xuất hiện các dấu hiệu bất thường hay không.

Theo tôi, nhóm cần lưu ý hơn gồm xe đời cũ, xe ít sử dụng, xe dùng xăng khoáng nhiều năm nhưng chưa từng kiểm tra hệ thống nhiên liệu, xe có dấu hiệu hao xăng, rung garanti, khó nổ hoặc từng báo lỗi động cơ.

Đặc biệt, đối với các xe còn sử dụng bình xăng con, cả xe máy và ô tô đời cũ, thị trường vẫn còn E5 trong giai đoạn chuyển tiếp. Đây có thể là lựa chọn phù hợp hơn để người dân có thêm thời gian thích ứng.

Đối với xe phun xăng điện tử, nếu nhà sản xuất cho phép sử dụng E10 và hệ thống nhiên liệu còn tốt thì hoàn toàn có thể sử dụng. Tuy nhiên, với xe đã sử dụng lâu năm hoặc ít được bảo dưỡng thì nên kiểm tra trước khi chuyển đổi hoàn toàn.

Riêng với các xe tiêu chuẩn khí thải Euro 5 trở lên, người dùng nên ưu tiên các nguồn nhiên liệu có tiêu chuẩn chất lượng cao hơn nếu thị trường cung cấp rõ ràng.

Tôi cho rằng Việt Nam cần một giai đoạn thích ứng thực tế. Chúng ta đang có một đội xe rất đa dạng về tuổi đời, công nghệ và tình trạng sử dụng.

Vì vậy, việc phân nhóm phương tiện và hướng dẫn sử dụng phù hợp sẽ quan trọng hơn việc áp dụng một khuyến nghị chung cho tất cả.

Xăng E10 giúp Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng

PGS Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Thời gian qua, người dân có nhiều băn khoăn, lo lắng liên quan đến sự tương thích của loại nhiên liệu này với các phương tiện giao thông.

Bản thân là người sử dụng xe, đã thực hiện sự chuyển đổi này và tôi cũng từng có những băn khoăn tương tự. Tuy nhiên, với tư cách là một người nghiên cứu về phát triển bền vững và năng lượng, tôi cho rằng chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này rõ ràng hơn.

Quyết định của Chính phủ và các bộ ngành là một bước đi được cân nhắc kỹ lưỡng và cũng là một phần quan trọng trong lộ trình chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng sạch của Việt Nam.

Việc chuyển đổi sang mô hình năng lượng như xăng E10 không phải là giải pháp cục bộ mà nằm trong chiến lược dài hạn. Nhà nước đã có nhiều chính sách từ việc tính toán sản xuất cho đến các chương trình tiêu dùng bền vững”.

Hơn nữa, việc sử dụng xăng E10 không chỉ giới hạn trong ngành giao thông vận tải. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề ở góc độ nâng cao năng lực chống chịu và đa dạng hóa nguồn nguyên liệu.

Việt Nam có tiềm năng rất lớn về phát triển nguyên liệu sinh học nhờ lợi thế nông nghiệp. Không chỉ khai thác nguồn lực trong nước, Việt Nam còn có thể hợp tác với các quốc gia vùng hạ lưu sông Mê Kông để đảm bảo nguồn cung ứng.

Nguồn nguyên liệu dồi dào này sẽ giúp Việt Nam tự chủ hơn, tăng khả năng chống chịu trước các biến động toàn cầu, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống như lâu nay.

Qua tìm hiểu một vài quốc gia, tôi cho rằng về mặt nguyên tắc chung của các quốc gia trong quá trình chuyển đổi nhiên liệu, việc từng bước đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu là nền tảng cốt lõi. Yếu tố quan trọng tiếp theo là nâng cao khả năng chủ động và nội lực của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, chúng ta có tiềm năng rất lớn về nông nghiệp. Vấn đề đặt ra là làm sao phát huy được việc sử dụng các nguồn nguyên liệu nông nghiệp này để đưa vào quá trình sản xuất xăng và nhiên liệu sinh học. Đây cũng là giải pháp mà nhiều nước trên thế giới đã và đang áp dụng thành công. Bên cạnh đó, các chính sách liên quan đến lộ trình và bước đi của quá trình chuyển đổi nhiên liệu đóng vai trò quyết định. Một số quốc gia đã triển khai nhiều chính sách trong lộ trình ngắn hạn và trung hạn khác nhau. Đồng thời, họ cũng áp dụng các giải pháp hỗ trợ về mặt tài chính để giúp quá trình chuyển đổi này diễn ra thuận lợi hơn. Từ kinh nghiệm quốc tế, các cơ quan Trung ương đã có sự điều hành linh hoạt. Do đó, các địa phương cũng cần chủ động triển khai mạnh mẽ tùy thuộc vào nguồn lực và điều kiện đặc thù của mình. PGS TS. Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Để một chính sách mới đi vào đời sống thực tế và không vấp phải những rào cản từ dư luận, các cơ quan chức năng cần có các giải pháp đồng bộ. Liên quan đến vấn đề này, các chuyên gia và đại diện người tiêu dùng đã đưa ra nhiều đề xuất cụ thể.

Cần có cơ chế giám sát chặt chẽ chất lượng xăng E10

Ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ Người tiêu dùng TP.HCM

Khi thay đổi một hành vi tiêu dùng, điều đầu tiên là phải có những chính sách minh bạch nhằm giúp người dân cảm thấy tin tưởng khi sử dụng sản phẩm xăng E10.

Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước cần có cơ chế giám sát chặt chẽ. Đồng thời, các trạm xăng dầu phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của bồn chứa và quy trình lưu trữ. Việc này giúp duy trì chất lượng nhiên liệu khi bơm vào các phương tiện lưu hành trên thị trường. Mặt khác, công tác kiểm tra, đo lường và cung cấp thông tin hỗ trợ người tiêu dùng là rất cần thiết.

Về giá thành, người tiêu dùng hiện không quá e ngại hay cân nhắc. Vấn đề cốt lõi họ quan tâm là chất lượng phải thực sự ổn định. Khi yếu tố chất lượng được bảo đảm, chắc chắn xăng E10 sẽ nhận được sự ủng hộ lớn từ xã hội vì đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn.

Chúng ta đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, sạch và bảo vệ môi trường. Đây là một phần trong chiến lược vì người dân, giúp cộng đồng tiếp cận các công nghệ và sản phẩm mới.

Bước chuyển đổi này giúp chúng ta thích nghi dần với sự phát triển của đất nước và xu hướng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường nhiên liệu gặp nhiều thách thức. Việc thích nghi với xăng E10 sẽ củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào các chính sách phát triển bền vững của Chính phủ.

Cần giúp người dân thích ứng với nhiên liệu mới

Chúng tôi đề xuất trong thời gian tới có sự phối hợp giữa nhà sản xuất ô tô, xe máy, doanh nghiệp nhiên liệu, các cơ sở dịch vụ kỹ thuật, các trường đại học, các tổ chức nghề nghiệp để từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về khả năng tương thích nhiên liệu sinh học của các dòng xe đang lưu hành tại Việt Nam.

Người sử dụng xe không cần những tranh luận quá phức tạp. Điều họ cần là những thông tin rõ ràng: Xe nào có thể dùng E10 bình thường, xe nào nên theo dõi thêm, xe nào cần kiểm tra trước khi chuyển đổi…Khi có dữ liệu minh bạch và hướng dẫn thực tế, người dân sẽ yên tâm hơn hơn.

Chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học là xu hướng phù hợp với mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững. Tuy nhiên, điều quan trọng là giúp người dân thích ứng đúng với loại nhiên liệu đó để không hoang mang, không chủ quan, không cực đoan.

Việc hiểu đúng chiếc xe mình đang sử dụng chính là chìa khóa để quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, hiệu quả.

TP.HCM giám sát chặt chẽ chất lượng, xử lý ngay phản ánh về xăng E10

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng Phòng quản lý năng lượng (Sở Công Thương TP.HCM

Việc chuyển đổi sang một dạng năng lượng mới khiến người tiêu dùng băn khoăn là điều dễ hiểu. Chúng tôi đã nhận biết vấn đề này từ sớm và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ".

Số lượng doanh nghiệp được cấp phép phối trộn xăng E10 trên cả nước hiện nay rất ít, chưa tới 10 đơn vị. Đây đều là những doanh nghiệp đầu mối lớn về phân phối xăng dầu tại Việt Nam, có quy trình nghiêm ngặt và kinh nghiệm phối trộn lâu năm.

Do đó, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể giám sát và xác định rõ nguồn gốc từ nhà máy hay cơ sở phối trộn nào nếu có sự cố xảy ra. Chất lượng sản xuất luôn được đảm bảo theo quy chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ để giám sát chất lượng xăng E10. Khi thị trường phát sinh bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành làm việc và xử lý ngay với các đầu mối phối trộn này.

Đáng chú ý, lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM luôn được duy trì ứng trực 24/7 để giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Sở Công Thương TP.HCM khuyến nghị người tiêu dùng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm cần phản ánh trực tiếp qua đường dây nóng của Sở, Chi Cục Quản lý thị trường TP.HCM… Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp nhận và tiến hành xử lý ngay lập tức.

Ngoài ra, Hiện nay, Bộ Công Thương đã ban hành Cẩm nang sử dụng xăng E10. Tài liệu này mô tả chi tiết loại động cơ nào tương thích với xăng E10, loại nào dùng xăng E5, cùng phương thức sử dụng và bảo dưỡng xe.

Người tiêu dùng có thể dễ dàng truy cập vào website của Bộ Công Thương, Sở Công Thương TP.HCM để chủ động tra cứu thông tin.