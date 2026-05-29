Lãnh đạo Cần Thơ cam kết thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản xanh 29/05/2026 17:00

(PLO)- Theo lãnh đạo Cần Thơ, giá trị lớn nhất của chuyển đổi xanh là tái cấu trúc toàn bộ nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn.

Chiều 29-5, Báo Tuổi trẻ phối hợp với UBND TP Cần Thơ và Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp” từ công nghệ đến thị trường”, với sự tham gia của hơn 100 khách mời từ các viện nghiên cứu, trường đại học, nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trong khu vực.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại đây, ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng chuyển đổi xanh không còn là xu hướng lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để tồn tại và cạnh tranh.

Giá trị lớn nhất của chuyển đổi xanh không chỉ nằm ở môi trường mà sâu xa hơn, đó là câu chuyện tái cấu trúc toàn bộ nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn.

Ông cho rằng để người nông dân có thu nhập tốt hơn, sản phẩm nông sản đi xa hơn và để hạt gạo, con cá, trái cây của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trở thành thương hiệu có giá trị toàn cầu thì ngành nông nghiệp phải chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”.

Nông sản không còn đơn thuần là sản phẩm vật chất, mà là sản phẩm kinh tế - sinh thái - văn hóa. Trong chuỗi giá trị ấy, công nghệ giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Đồng thời, muốn chuyển đổi xanh thành công thì phải xây dựng được hệ sinh thái liên kết bền vững giữa “4 nhà”.

Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, Nhà khoa học cung cấp tri thức và công nghệ; Doanh nghiệp dẫn dắt thị trường; Người nông dân là trung tâm của quá trình chuyển đổi. Nếu thiếu một mắt xích, chuỗi giá trị xanh sẽ không thể hình thành trọn vẹn…

“TP cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản xanh, nông sản sạch” – Phó Chủ tịch Cần Thơ nhấn mạnh.

Đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày trong khuôn khổ hội thảo.

Tại Hội thảo, đại diện Trung tâm Thích ứng biến đổi khí hậu và trung hòa car-bon thuộc Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ về những chính sách, giải pháp hỗ trợ ứng dụng công nghệ chuyển đổi xanh trong nông nghiệp tại ĐBSCL hiện nay cùng những giải pháp ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

PGS.TS Châu Minh Khôi, Phó Hiệu trưởng trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) đã giới thiệu thêm các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cao thành công trong trồng trọt tại ĐBSCL.

Từ thực tiễn ứng dụng công nghệ nâng cao và tối ưu giá trị trong hệ sinh thái nông nghiệp, liên hệ với mô hình sản xuất lúa chuẩn Global GAP, đại diện doanh nghiệp Techpal Group cũng chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm thực chiến…

Bên cạnh đó, đại diện sở ngành liên quan từ các địa phương trong vùng, chuyên gia nghiên cứu và ứng dụng các mô hình canh tác nông nghiệp, đại diện các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác xã tiêu biểu đã cùng bàn luận, đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy sự quan tâm, đầu tư và ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, điển hình mô hình lúa phát thải thấp.