Việt Nam là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng điện tử khu vực Đông Nam Á 28/05/2026 17:11

(PLO)- Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu dùng giàu tiềm năng mà còn đang trở thành trung tâm sản xuất và kết nối chuỗi cung ứng điện tử quan trọng của khu vực Đông Nam Á.

Ngày 28-5, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Triển lãm Quốc tế Điện tử Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE 2026) đã chính thức khai mạc. Sự kiện do Công ty Chaoyu Expo phối hợp cùng Công ty VINEXAD tổ chức.

Theo ban tổ chức, triển lãm IEAE 2026 được định vị là nền tảng giao thương chuyên sâu dành cho ngành điện tử tiêu dùng và thiết bị điện gia dụng tại Việt Nam. Đây là nơi hội tụ các nhà sản xuất, nhà mua hàng và đối tác phân phối, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác hiệu quả.

Năm nay, sự kiện quy tụ hơn 500 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, nhiều đơn vị đến từ các trung tâm sản xuất điện tử hàng đầu Trung Quốc như Thâm Quyến, Đông Quan, Ninh Ba.

Dịp này, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) về một số thông tin liên quan.

Bà Đỗ Thị Thúy Hương Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam.

. Phóng viên: Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tham gia triển lãm năm nay cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến đáng chú ý trong chuỗi cung ứng khu vực. Đâu là lợi thế cạnh tranh của thị trường Việt Nam hiện nay so với các thị trường lớn khác?

+ Bà Đỗ Thị Thúy Hương: Việt Nam hiện đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh quan trọng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc mạnh mẽ.

Trước tiên là vị trí địa chiến lược rất thuận lợi trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gần các trung tâm sản xuất điện tử lớn của thế giới. Điều này giúp Việt Nam có lợi thế lớn về logistics và kết nối chuỗi cung ứng khu vực.

Tiếp theo là môi trường ổn định cùng với mạng lưới hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp doanh nghiệp quốc tế yên tâm mở rộng đầu tư dài hạn.

Bên cạnh đó Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới và chi phí sản xuất cạnh tranh so với nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Ngoài ra, Việt Nam hiện đang thể hiện quyết tâm rất mạnh trong phát triển AI, bán dẫn, chuyển đổi số và công nghiệp công nghệ cao. Đây là tín hiệu rất tích cực đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Việc ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế tham gia triển lãm cũng cho thấy Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu dùng giàu tiềm năng mà còn đang trở thành trung tâm sản xuất và kết nối chuỗi cung ứng điện tử quan trọng của khu vực Đông Nam Á.

. Thưa bà, năm 2026 được xem là giai đoạn bản lề của ngành điện tử Việt Nam với xu hướng AI, bán dẫn và chuyển đổi số. Doanh nghiệp Việt cần làm gì để không chỉ là nơi gia công mà có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu?.

+ Có thể nói ngành điện tử Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để tái định vị vai trò trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, muốn đi sâu hơn vào chuỗi giá trị, doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ dừng ở năng lực gia công, lắp ráp truyền thống mà cần chuyển mạnh sang làm chủ công nghệ, quản trị và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh AI, bán dẫn và chuyển đổi số đang tái cấu trúc toàn bộ ngành công nghiệp điện tử thế giới, doanh nghiệp Việt cần đầu tư mạnh hơn vào tự động hóa, quản trị sản xuất thông minh, phát triển nhân lực kỹ thuật cao và đặc biệt là năng lực R&D.

Chúng ta cần từng bước tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế sản phẩm, thiết kế vi mạch, phần mềm nhúng, AI ứng dụng và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao.

Ngoài ra, doanh nghiệp Việt cũng cần nâng cao năng lực quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu ESG, sản xuất xanh và truy xuất nguồn gốc, bởi đây đang là điều kiện bắt buộc để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trong giai đoạn mới.

Tôi cho rằng Việt Nam đang có cơ hội rất lớn khi làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu tiếp tục diễn ra. Nếu doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội này để nâng cấp năng lực công nghệ và quản trị, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển từ vai trò “công xưởng lắp ráp” sang vai trò đối tác công nghệ có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Hiệp hội kiến nghị Nhà nước có các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ.

. Ngành điện tử Việt Nam đang hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ, mở rộng chuỗi cung ứng nội địa và tận dụng làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu. Vậy Hiệp hội có những kiến nghị hoặc đề xuất chính sách hỗ trợ nào dành cho doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới?.

+ Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều kiến nghị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp điện tử nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước hết, chúng tôi đề xuất cần có chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ điện tử và hệ sinh thái bán dẫn quốc gia. Đây là nền tảng rất quan trọng để nâng tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng kiến nghị Nhà nước có các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất xanh và tự động hóa thông qua tín dụng ưu đãi, quỹ hỗ trợ công nghệ và các chương trình xúc tiến đầu tư - thương mại chuyên ngành.

Một vấn đề rất cấp thiết hiện nay là nguồn nhân lực. Ngành điện tử, AI và bán dẫn đang thiếu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Vì vậy, chúng tôi đề xuất cần có chiến lược quốc gia về đào tạo nhân lực công nghệ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, VEIA cũng đang thúc đẩy các chương trình kết nối doanh nghiệp Việt với doanh nghiệp FDI, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ lớn, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế để mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam.

. Xin cảm ơn bà!