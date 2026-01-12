Phó Thủ tướng: Đưa thương hiệu Petrolimex tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực 12/01/2026 18:16

(PLO)- Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Petrolimex giữ vững vai trò chủ lực, đưa thương hiệu tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trong hành trình 70 năm kể từ ngày thành lập, Petrolimex luôn hiện hữu như một biểu tượng của ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, là bộ phận không thể tách rời trong lịch sử phát triển của ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam.

Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), ngày 12-1-2026.

Phát triển vượt bậc sau 70 năm

Điểm lại những dấu mốc trong hành trình phát triển của Petrolimex, Phó Thủ tướng cho biết, giai đoạn 1956-1975, trong bối cảnh miền Bắc vừa được giải phóng, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhu cầu nhiên liệu cấp bách, ngày 12-1-1956, Tổng Công ty Xăng dầu mỡ (tiền thân của Petrolimex) được thành lập.

Đánh dấu lần đầu tiên Nhà nước có một tổ chức chuyên trách, thống nhất quản lý và tổ chức kinh doanh xăng dầu.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đại biểu dự lễ kỉ niệm. Ảnh: VGP

Giai đoạn 1975-1985, Petrolimex đã nhanh chóng tiếp quản và vận hành hiệu quả các cơ sở xăng dầu miền Nam, phục vụ yêu cầu tái thiết và phát triển đất nước sau ngày thống nhất.

Giai đoạn 1986-1995, Petrolimex tiến hành "đột phá chiến lược thứ nhất", góp phần đưa đất nước từng bước khắc phục những tồn tại của nền kinh tế tập trung, bao cấp, từng bước mở cửa, hội nhập khu vực và quốc tế.

Trong giai đoạn 1995-2025, Petrolimex tập trung củng cố nền tảng vững chắc, đổi mới mạnh mẽ và xây dựng thương hiệu hãng xăng dầu quốc gia dựa trên 3 trụ cột phát triển: Đổi mới mô hình quản trị; tích cực tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới; đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đây cũng là giai đoạn mạng lưới cửa hàng xăng dầu của Petrolimex được mở rộng, phủ khắp toàn quốc; tập trung phát triển đội tàu viễn dương nhằm mục tiêu chủ động trong vận chuyển, kinh doanh xăng dầu trên thị trường quốc tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, giai đoạn 2011-2025 chứng kiến sự phát triển bứt phá và tăng trưởng vượt bậc của Petrolimex như: Chính thức chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần và Tập đoàn kinh tế đa sở hữu; tiến hành niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM; thực hiện chuyển đổi số hướng tới trở thành Tập đoàn năng lượng xanh.

Ngoài ra, thành tựu phát triển của Petrolimex thể hiện rõ qua những con số, nổi bật là sản lượng sản xuất tăng bình quân 5%/năm, tăng trưởng doanh thu bình quân 10%/năm, lợi nhuận bình quân đạt trên 4.000 tỉ đồng/năm, nộp ngân sách bình quân đạt gần 36.000 tỉ đồng/năm…

Với những thành tích đạt được, Petrolimex đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2006), Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (năm 2006), Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2005), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 1995, 2015).

Phát triển thành tập đoàn mạnh ở khu vực và toàn cầu

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Petrolimex tiếp tục bám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng



Trong đó có Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước, quyết tâm phát triển Petrolimex thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao ở tầm khu vực và toàn cầu.

Phó Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh:VGP

Cùng với đó Petrolimex cần tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đổi mới mô hình quản trị hiện đại; sắp xếp doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, mạnh, hiện đại, thích ứng nhanh và hiệu quả.

Đặc biệt, Petrolimex cần tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực, then chốt, tiên phong dẫn dắt trong lĩnh vực xăng dầu; không ngừng mở rộng thị phần nội địa, đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường đầu ra, đưa thương hiệu Petrolimex tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.