VN-Index trồi sụt, đâu là cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt năm 2026? 12/03/2026 16:10

(PLO)- Thị trường chứng khoán ngày 12-3, quay lại trạng thái rung lắc khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên, kéo VN-Index giảm hơn 18 điểm. Dù vậy, thanh khoản vẫn duy trì cao và dòng tiền ngoại tiếp tục giao dịch chọn lọc.

Sau nhịp hồi phục mạnh của phiên trước, thị trường chứng khoán nhanh chóng đối mặt áp lực chốt lời khi lực bán tăng lên vào cuối phiên. Dù thanh khoản duy trì ở mức cao, VN-Index vẫn khép phiên 12-3 trong sắc đỏ.

Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm hơn 18 điểm

Chốt phiên, VN-Index dừng ở vùng 1.709 điểm, giảm 18,73 điểm (tương đương giảm 1,08%). Trong khi đó, HNX-Index giữ được sắc xanh nhẹ, tăng 0,83 điểm lên 247,85 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,24 điểm xuống 123,85 điểm.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với 29.744 tỉ đồng giá trị giao dịch, tương ứng hơn 1,07 tỉ cổ phiếu được sang tay.

Toàn thị trường chìm trong sắc đỏ, có đến 380 mã giảm giá, nhiều hơn so với 344 mã tăng. Ngoài ra có 803 mã đứng giá, 27 mã tăng trần và 13 mã giảm sàn.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng nhẹ trên toàn thị trường. Ở chiều bán, khối ngoại xả mạnh nhất là mã FPT với giá trị khoảng 125,8 tỉ đồng, tiếp theo là VHM (97 tỉ đồng), PVS (92 tỉ đồng), TMS (87 tỉ đồng) và BSR (84 tỉ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại tập trung mua vào MWG với giá trị gần 246 tỉ đồng, trở thành cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất phiên. Các mã khác được gom gồm VNM (98,8 tỉ đồng), VCI (65,2 tỉ đồng), DPM (55 tỉ đồng) và DGC (51 tỉ đồng).

Nhìn chung, dòng tiền ngoại có dấu hiệu chọn lọc hơn, tập trung vào một số cổ phiếu bán lẻ, tiêu dùng và chứng khoán, trong khi tiếp tục rút khỏi một số mã công nghệ và bất động sản.

Cơ hội kiếm tiền từ chứng khoán Việt trong năm nay không dễ dàng. Ảnh: T.L

Triển vọng 2026 tích cực nhưng phân hóa mạnh

​Nhận định về thị trường chứng khoán trong năm 2026, bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ UOBAM Việt Nam cho biết thị trường sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Tuy nhiên, mức tăng trưởng có thể mang tính chọn lọc và phân hóa cao hơn năm ngoái.

​Theo bà Lệ, những động lực chính hỗ trợ thị trường trong năm 2026 được kỳ vọng đến từ ba yếu tố.

​Thứ nhất, nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì tích cực. Tăng trưởng GDP được dự báo ở mức cao, lạm phát cơ bản được kiểm soát. Chính sách tài khóa tiếp tục hỗ trợ thông qua các chương trình đầu tư công quy mô lớn.

​Thứ hai, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp được đánh giá khả quan. Dự báo tăng trưởng EPS toàn thị trường khoảng 15%. Sự tăng trưởng tập trung ở các nhóm ngành như ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng và doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng.

​Thứ ba là các yếu tố mang tính cấu trúc của thị trường. Các yếu tố này bao gồm kỳ vọng nâng hạng, cải thiện mức độ minh bạch, mở rộng sản phẩm đầu tư và nâng cấp hạ tầng giao dịch. Những thay đổi này sẽ góp phần thu hút thêm dòng vốn dài hạn từ các quỹ đầu tư quốc tế.

​Kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam là bước tiến quan trọng. Điều này nhằm nâng cao vị thế thị trường tài chính, bao gồm chứng khoán, trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Việc hình thành IFC được kỳ vọng thúc đẩy nâng cao chuẩn mực vận hành của thị trường tài chính Việt Nam. Các chuẩn mực này sẽ tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế. Qua đó, thị trường tạo nền tảng thu hút dòng vốn dài hạn từ nhà đầu tư tổ chức và định chế tài chính toàn cầu.

​Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng cho rằng nhà đầu tư cần lưu tâm đến ba rủi ro lớn.

​"Trước tiên, diễn biến phức tạp của xung đột địa chính trị và chính sách thuế bất ổn từ Mỹ có thể tác động đến thương mại toàn cầu, dòng vốn và lạm phát. Bên cạnh đó, định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là yếu tố cần theo sát. Thay đổi lãi suất có thể tạo sức ép lên tỷ giá và mặt bằng lãi suất trong nước. Cuối cùng, rủi ro nội tại đến từ quy mô dư nợ cho vay ký quỹ đang ở mức cao kỷ lục khoảng 400.000 tỉ đồng. Điều này có thể khiến biến động thị trường gia tăng trong giai đoạn nhạy cảm", bà Lệ nhấn mạnh.

​Trong kịch bản cơ sở không xuất hiện biến động lớn bất ngờ, bà Lệ kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, mức tăng sẽ thấp hơn năm 2025, phù hợp với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp khoảng 15%.

​Theo bà Lệ, chiến lược đầu tư năm 2026 sẽ ưu tiên sự chọn lọc, tập trung vào nền tảng cơ bản thay vì yếu tố đầu cơ. Các nhóm ngành được Công ty Quản lý Quỹ UOBAM Việt Nam ưu tiên bao gồm ngân hàng, bán lẻ, xây dựng – công nghiệp và năng lượng.

​Lý giải rõ hơn, bà Lệ cho rằng ngân hàng nhiều khả năng vẫn giữ vai trò trụ cột của thị trường. Nhóm này có quy mô vốn hóa lớn, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận ổn định ở mức hai con số và xu hướng cải thiện chất lượng tài sản.

​Trong khi đó, nhóm bán lẻ - tiêu dùng được kỳ vọng tiếp tục hưởng lợi từ đà tăng của nhu cầu nội địa cùng các chính sách hỗ trợ như giảm thuế. Điều này đặc biệt khả thi trong bối cảnh tầng lớp trung lưu tại Việt Nam tiếp tục mở rộng.

​Đối với các ngành vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng và doanh nghiệp liên quan đến đầu tư công, triển vọng tăng trưởng vẫn tích cực. Động lực đến từ tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nhu cầu phát triển hạ tầng trong dài hạn.

​Bên cạnh đó, lĩnh vực năng lượng, logistics và hạ tầng chiến lược cũng là điểm đến tiềm năng của dòng vốn dài hạn nhờ vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế.