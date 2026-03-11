Giá gas tăng thêm 70.000 đồng/bình 12kg 11/03/2026 17:42

(PLO)- Một số công ty gas thông báo từ ngày 11-3 giá gas tăng thêm 70.000 đồng/bình 12kg.

Một số cửa hàng bán lẻ gas cho biết từ đầu tháng 3 đến nay, giá gas liên tục tăng nhưng hàng hóa nhập về rất hạn chế. Đáng chú ý, một số công ty gas tiếp tục thông báo tăng giá gas bình 12kg thêm 70.000 đồng/bình. Loại bình 45kg tăng 262.500 đồng và bình 50kg tăng 291.500 đồng.

Giá đến tay người tiêu dùng hiện không vượt quá 550.500 đồng/bình 12kg; 1.118.000 đồng/bình 45kg và 2.292.000 đồng/bình 50kg.

Giá gas tăng 110.000 đồng/bình 12kg trong 10 ngày

Theo lý giải của các công ty, việc tăng giá đột xuất do nguồn cung cấp LPG ngưng đột ngột, nguồn cung đứt quãng và thiếu nghiêm trọng, chi phí xăng dầu tăng dẫn đến các chi phí khác tăng cao.

Như vậy, tính từ đầu tháng 3 đến nay, giá gas tăng ba lần tổng cộng 110.000 đồng/bình 12kg.

Giá gas tiếp tục tăng thêm 70.000 đồng/bình 12kg. Ảnh minh họa: TÚ UYÊN

Tại cuộc họp với Sở Công thương TP.HCM mới đây, ông Trần Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Khí Miền Nam (Southern Gas) cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các giải pháp để đảm bảo nguồn cung.

Từ nay đến khoảng ngày 20-3, công ty đang tích cực tìm kiếm để đảm bảo nguồn hàng cho thị trường.

Tuy nhiên, vào tháng 4 dự báo thị trường sẽ gặp khó khăn do tình hình khu vực Trung Đông.

Hiện nay, hai đơn vị nhập khẩu lớn nhất Việt Nam là Công ty KDK và Hyosung vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cũng như xác định được thời điểm hàng về để công ty chủ động phân phối.

Lãnh đạo Southern Gas nhận định ngành gas đang gặp khó khăn hơn xăng dầu vì chưa có quy định về dự trữ bắt buộc. Do đó, khi nguồn cung bị gián đoạn, tình trạng thiếu hàng sẽ xảy ra đồng loạt ở nhiều nơi.

Hiện tại, công ty có bốn kho hàng trải dài từ miền Trung vào miền Nam. Trong giai đoạn khó khăn này, đơn vị vẫn cơ bản đáp ứng được nhu cầu nhờ cơ sở vật chất tốt. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn cung chung trên thị trường vẫn tạo ra áp lực lớn.

Vì vậy, phía công ty đề xuất Sở Công thương làm việc với hai thương nhân đầu mối KDK và Hyosung. Việc này nhằm làm rõ kế hoạch cụ thể về lượng hàng nhập khẩu về Việt Nam trong thời gian tới.

Đề xuất giảm chiết nạp bình ga

Cũng theo ông Dũng, mới đây công ty đã cuộc họp với Sở Công thương Đồng Nai, một giải pháp linh hoạt đã được đưa ra. Thay vì chiết nạp vào bình 12kg như thông thường, các doanh nghiệp có thể giảm xuống chiết nạp bình 8kg hoặc 4kg để điều tiết thị trường.

"Một bình gas 12kg trung bình người dân dùng trong ba tháng. Nếu chiết nạp xuống bình 8kg hoặc 4kg, thời gian sử dụng sẽ ngắn hơn nhưng giúp lượng hàng hóa được phân bổ rộng hơn, tránh thiếu hụt cục bộ", ông Dũng nói.

Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần bình ổn thị trường và đảm bảo mọi người dân đều có gas sử dụng.

Theo Sở Công thương TP.HCM, tình hình tại Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng LPG nhập khẩu toàn cầu.

Hiện tại, các đơn vị bán nguồn LPG trong nước cũng đang rơi vào tình trạng khan hiếm hàng hóa để cung cấp cho các thương nhân đầu mối.

Để duy trì nguồn cung, một số doanh nghiệp đã đề xuất giải pháp tạm thời sang chiết giảm khối lượng như bình 12kg nạp thành 6kg, bình 45kg nạp thành 22kg.

Do giải pháp này thuộc quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ nên cần ý kiến chuyên môn trước khi thực hiện để đảm bảo đúng quy định pháp luật.