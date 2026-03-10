Gia Lai: Tránh tình trạng người dân đổ xô đi mua xăng dầu tích trữ 10/03/2026 19:42

(PLO)-Do một số cửa hàng xăng dầu không bán qua can, phuy nên nhiều nông dân ở Gia Lai chạy công nông đến cây xăng để mua.

Trước tình hình giá và nhu cầu mua tăng đột biến, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai điều chỉnh, hạn chế mức bán ra. Đặc biệt, các cửa hàng xăng dầu Petrolimex Gia Lai đã tạm ngừng bán bán xăng, dầu qua can, phuy do mức mua tăng 5-6 lần.

Tháo bơm, lái xe công nông đi mua dầu

Nhiều ngày nay, để có đủ dầu tưới 3 ha cà phê trong mùa khô, anh Lê Hoàng (ngụ thôn 3, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) phải “đánh” xe công nông từ 2-3 chuyến/ngày đến cây xăng cách nhà khoảng 3 km để mua dầu, đổ trực tiếp vào đầu máy nổ. Mỗi chuyến, bình dầu xe công nông chỉ đổ được khoảng 10-15 lít.

“Do cây xăng tạm dừng bán qua can, nên tôi phải đánh xe công nông tới tận cây xăng để đổ dầu. Để đưa xe đi, tôi phải tháo máy bơm khỏi đầu xe, bỏ lại tại suối rồi mới chạy đến cây xăng. Sau khi đổ dầu được khoảng 15 lít, phải lái về nhà hút dầu ra rồi đi mua tiếp”, anh Hoàng nói.

Theo anh Hoàng, trước đây việc mua dầu rất đơn giản, cầm can lái xe máy đi mua. Do yêu cầu không bán qua can, nên phải tháo máy bơm tưới cà phê ra, rồi mới lái xe công nông đi mua. Trung bình mỗi ngày tưới nước cho vườn cà phê phải mất khoảng 25-30 lít dầu.

“Việc này tôi đã ý kiến lên chính quyền địa phương nhờ can thiệp. Nhu cầu mua dầu tưới cà phê của người dân là hoàn toàn chính đáng, chúng tôi có thể cam kết, nếu có hành vi tích trữ thì sẽ chịu trách nhiệm theo quy định. Vấn đề này kéo dài thì rất khổ cho người dân vì mùa khô còn dài, người dân trồng cà phê còn nhu cầu tưới nước rất lớn”, anh Hoàng chia sẻ.

Người dân trồng cà phê ở Gia Lai gặp khó khi một số cửa hàng không bán qua can, phuy.

Tại khu vực xã Gào, cách trung tâm TP Pleiku khoảng 10 km, anh Siu Hoan (ngụ làng O Sơ, xã Gào) phải lái xe máy ra cây xăng đường Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú để mua.

Anh Hoan cho biết, gia đình anh mới tưới 2 ha cà phê đợt 1, còn khoảng 2-3 đợt tưới nữa mới tới mùa mưa.

Chung tình cảnh, nhưng khu vực dân cư của anh Nguyễn Văn Trí Lộc (ngụ thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn) đỡ vất vả hơn. Người dân tưới cà phê vẫn mua được dầu ở cửa hàng xăng dầu PVOIL mang về, nhưng số lượng họ bán ra hạn chế.

Anh Siu Hoan (ngụ làng O Sơ, xã Gào, tỉnh Gia Lai) lái xe máy đi gần chục km để mua xăng dầu.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đình Kiệm (chủ cửa hàng xăng dầu Xuân Kiệm, số 603 đường Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), cho hay: “Vài ngày nay, nhu cầu mua xăng dầu của người dân tăng đột biến, gấp 3-4 lần bình thường. Có ngày, lượng dầu hụt sớm do người mua quá nhiều”.

Theo ông Kiệm, cửa hàng của ông tự chủ nguồn nên vẫn chủ động bán ra tùy tình hình. Riêng đối với người trồng cà phê, hồ tiêu, cửa hàng vẫn đáp ứng đầy đủ cho người dân tưới nước cho kịp mùa vụ, tránh bị thiệt hại do thiếu nước.

Cửa hàng xăng dầu Xuân Kiệm, số 603 đường Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai vẫn hỗ trợ, bán xăng dầu qua can cho người dân phục vụ tưới cà phê.

Tránh tình trạng đổ xô đi mua

Trước tình xăng dầu có nhiều biến động, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp về tình hình bảo đảm cung ứng xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra tình hình hoạt động tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, tránh tình trạng găm hàng, tăng giá.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm tránh tình trạng người dân đổ xô đi mua tích trữ xăng dầu khi có biến động giá gây thiếu hụt nguồn cung, nguy cơ cháy nổ.

Đồng thời, khuyến khích người dân cùng giám sát, phản ánh các hành vi kinh doanh trái phép hoặc găm hàng trục lợi.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn cụ thể phương án bán lẻ số lượng lớn (mua bằng phuy, can), xác định cụ thể nhu cầu sử dụng chính đáng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề nghị các đầu mối kinh doanh xăng dầu làm việc với đơn vị cấp trên để đảm bảo cung ứng nguồn hàng đúng kế hoạch, hợp đồng đã ký kết.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo ngay cho Sở Công Thương để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương, đảm bảo cân đối thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.