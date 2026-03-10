Giá dầu thế giới đột ngột giảm về mức 80 USD, giá xăng A95 tại Việt Nam sẽ ra sao? 10/03/2026 10:56

(PLO)- Do mức tính giá bình quân trong chu kỳ điều hành nên giá xăng trong nước vẫn còn chịu áp lực tăng, chưa thể giảm ngay theo đà lao dốc của giá dầu thế giới.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (9-3), giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã có thời điểm tăng vọt lên 119,50 USD/thùng, mức cao nhất kể từ sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022. Dầu WTI của Mỹ cũng chạm ngưỡng 119,48 USD/thùng.

Phiên giao dịch hôm nay (10-3), giá dầu đã rời mốc 100 USD được thiết lập vào ngày hôm qua, thậm chí rớt xuống vùng giá 80 USD/thùng. Giá dầu đã nhanh chóng quay đầu giảm xuống dưới mốc 90 USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn CBS News rằng ông tin cuộc chiến đã gần đi đến hồi kết.

Dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn nhiều so với mức 70 USD trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào ngày 28-2. Việc giá dầu hạ nhiệt sẽ giảm sức ép lên giá cả và kỳ vọng có kết quả tốt hơn trong thời gian tới nếu như các thỏa thuận đàm phán giúp giải tỏa thông thuyền tại eo biển Hormuz, nơi lưu thông 1/5 lượng dầu thế giới và gần như đã dừng hoạt động do các tàu chở dầu lo sợ bị tấn công bằng tên lửa và drone.

Tuy nhiên, giá xăng trong nước vẫn chưa thể sớm hạ trong kỳ điều chỉnh vào thứ Năm tuần này. Nguyên nhân là trong 7 ngày qua, giá xăng A95 nhập từ Singapore vẫn đang giữ mức bình quân hơn 115 USD/thùng, tương đương gần 21.000 đồng/lít. Chưa kể, đến kỳ điều chỉnh vẫn có khả năng nhiều biến số xảy ra trên thị trường dầu toàn cầu có thể thúc đẩy giá xăng nhập thiết lập mức giá mới.

Ngoài ra, cần lưu ý đến thời điểm này các tàu dầu chưa thể lưu thông như thời điểm trước cuộc xung đột, mặc dù một số tàu đã di chuyển. Tính bất định vẫn còn ở phía trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép đối với Iran, tuyên bố rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sẽ phải hứng chịu một đòn đáp trả mạnh gấp 20 lần so với các cuộc không kích trước đây của Mỹ.

"Nếu Iran làm bất cứ điều gì ngăn cản dòng chảy của dầu trong eo biển Hormuz, họ sẽ bị Hoa Kỳ tấn công mạnh gấp 20 lần so với những gì họ từng phải hứng chịu từ trước đến nay", ông viết trên nền tảng Truth Social của mình. Ông Trump cho biết Mỹ sẽ nhắm mục tiêu vào các địa điểm dễ dàng bị phá hủy tại Iran, điều này có khả năng khiến quốc gia này không thể tái thiết lại được.

Trả lời Hãng tin CNBC, ông Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy Group, nhận định: “Tôi nghĩ đang có rất nhiều sự lạc quan trên thị trường. Chúng ta đã thấy điều đó hôm nay với sự sụp đổ của giá dầu sau những gì chúng tôi gọi là sự can thiệp bằng lời nói của Tổng thống Mỹ”.

Ông McNally cho biết thị trường vẫn đang nỗ lực xử lý quy mô của sự gián đoạn này, lưu ý rằng trong nhiều thập kỷ, các nhà giao dịch luôn cho rằng không quốc gia nào được phép đóng cửa eo biển Hormuz. Việc thực sự xảy ra là một điều hoàn toàn thảm khốc và bất ngờ. Tuy nhiên, hiện tại thị trường dường như đang đặt cược rằng tình hình sẽ không kéo dài và việc lưu thông qua eo biển cuối cùng sẽ được khôi phục.