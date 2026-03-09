Doanh nghiệp ở Quảng Ngãi cam kết không để thiếu hụt, gián đoạn cục bộ xăng dầu 09/03/2026 16:07

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan chức năng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung ổn định, không để thiếu hụt cục bộ.

Ngày 9-3, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì cuộc họp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để đánh giá tình hình thị trường, bàn giải pháp bảo đảm nguồn cung trên địa bàn.

Xây dựng phương án bảo đảm nguồn hàng

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, hiện hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh này do bảy thương nhân có trụ sở tại Quảng Ngãi đảm nhận, chiếm hơn 95% thị phần. Ngoài ra, còn có sáu thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối ngoài tỉnh tham gia cung ứng, chiếm khoảng 5% thị phần.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì cuộc họp.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 365 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân.

Tuy nhiên, gần đây thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng cùng với chi phí vận tải, bảo hiểm hàng hải tăng đã tác động đến nguồn cung, giá xăng dầu toàn cầu. Trong nước, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu cũng tăng mạnh trong các kỳ điều hành gần đây.

Trước tình hình này, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn hàng, duy trì lượng tồn kho phù hợp, điều tiết nguồn cung hợp lý trong hệ thống phân phối.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tại cuộc họp.

Cam kết cung ứng xăng dầu liên tục

Tại cuộc họp, đại diện các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh cam kết tiếp tục duy trì lượng dự trữ cần thiết, bảo đảm cung ứng xăng dầu liên tục cho hệ thống cửa hàng bán lẻ, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc gián đoạn cục bộ.

Lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu báo cáo tại cuộc họp.

Các doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu, tránh tâm lý lo ngại dẫn đến mua tích trữ, gây áp lực lên hệ thống phân phối.

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhận định tình hình chính trị, an ninh thế giới đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an ninh năng lượng, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trên thế giới cũng như trong nước.

Các địa điểm bán xăng dầu trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, xây dựng phương án cụ thể để bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng khó khăn của thị trường để trục lợi.

Chính quyền các địa phương cần chủ động nắm bắt tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn, kịp thời báo cáo, xử lý các vấn đề phát sinh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Việc tạm dừng hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải được quản lý chặt chẽ, đặt dưới sự giám sát của chính quyền và cơ quan chức năng.

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Ông Trần Phước Hiền đề nghị Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho các đầu mối phân phối trên địa bàn.