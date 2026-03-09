Căng thẳng ở Trung Đông, đề xuất triển khai xăng sinh học E10 sớm trước 1-6 09/03/2026 17:18

(PLO)- Nhiều ý kiến đề xuất trong bối cảnh hiện nay, việc phát triển và sử dụng xăng sinh học E10 cần được thúc đẩy càng sớm càng tốt, không nhất thiết chờ đến ngày 1-6.

Hôm nay, 9-3, Bộ Công Thương và Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam (VBFA) phối hợp tổ chức Hội nghị "Triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trong thời kỳ mới”.

Tại hội nghị, ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch VBFA cho rằng Thông tư 50 quy định từ 1-6 bắt buộc sử dụng xăng E5 hoặc E10, nhưng các doanh nghiệp hoàn toàn có thể triển khai sớm hơn, không nhất thiết phải chờ đến ngày 1-6. Trên thực tế, một số doanh nghiệp đã triển khai từ trước. Ví dụ, PVOIL đã bắt đầu thực hiện từ ngày 1-8-2025.

Hiện nguồn cung xăng dầu đang phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu khoảng 32% các sản phẩm thành phẩm xăng dầu và chủ động được khoảng 68%.

Vì vậy, nếu chủ động được nguồn ethanol, Việt Nam có thể giảm bớt áp lực nhập khẩu dầu thô và xăng dầu thành phẩm. Đây là những nguồn cung vốn phụ thuộc khá lớn vào tình hình bất ổn tại Trung Đông.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại hội nghị.

Đồng quan điểm, ông Trịnh Quang Khanh, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống là một giải pháp hợp lý và đi đúng hướng, nhằm giảm áp lực kinh doanh xăng khoáng trong bối cảnh nguồn cung căng thẳng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: Chúng ta đã có lộ trình phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học, song một tuần trở lại đây có rất nhiều thay đổi liên quan đến thị trường xăng dầu thế giới.

Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động do xung đột vũ trang, xăng E10, E15, E20 hoặc cao hơn đã được sử dụng rộng ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Brazil, châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan... Việt Nam phân phối xăng E5 trên toàn quốc từ 2018, phân phối xăng E10 từ 1-8-2025.

Theo Thứ trưởng, thực tế cho thấy chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào phản ứng tiêu cực của người tiêu dùng về chất lượng xăng E5 và E10 đến hiệu suất hoạt động và ảnh hưởng xấu đến động cơ.

Theo kế hoạch, từ ngày 1-6, toàn bộ xăng khoáng trên thị trường sẽ được pha trộn ethanol theo quy định. Thứ trưởng cho rằng việc phát triển và sử dụng xăng sinh học cần được thúc đẩy càng sớm càng tốt.

Việc thúc đẩy sử dụng xăng sinh học E5 và E10 không chỉ giúp giảm phát thải so với xăng khoáng truyền thống, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, đặc biệt là thúc đẩy phát triển ngành nhiên liệu sinh học, tạo đầu ra ổn định cho sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm phụ thuộc vào nhập khẩu xăng khoáng.