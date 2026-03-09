Đồng Tháp công bố 2 đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm kinh doanh xăng dầu 09/03/2026 18:17

(PLO)- Sở Công Thương Đồng Tháp thông tin hai số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24 để tiếp nhận phản ánh vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Ngày 9-3, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành văn bản về việc thông tin số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản, việc thiết lập đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh của tổ chức, cá nhân; qua đó phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Thông tin hai đường dây nóng tiếp nhận thông tin xăng dầu. ẢNH AI

Theo Sở Công Thương, các số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/7 để tiếp nhận thông tin phản ánh từ tổ chức, cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Những hành vi được tiếp nhận phản ánh bao gồm: Găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; ngừng bán hàng không có lý do chính đáng; tự ý tăng giá hoặc bán không đúng giá niêm yết; kinh doanh xăng dầu nhập lậu; xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng.

Theo đó, đường dây nóng thứ nhất được đặt tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐT (Sở Công Thương), địa chỉ số 387 đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Người trực tiếp tiếp nhận thông tin là bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Trưởng phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, đồng thời là thành viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐT.

Số điện thoại tiếp nhận phản ánh: 0902 854 077.

Email: nttnga.sct@dongthap.gov.vn.

Đường dây nóng thứ hai đặt tại Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐT (Chi cục Quản lý thị trường), địa chỉ số 139 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Người tiếp nhận thông tin là ông Nguyễn Thành Lý, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Chi cục Quản lý thị trường, đồng thời là Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐT.

Số điện thoại tiếp nhận: 0918 454 149.

Email: ntly@dongthap.gov.vn.