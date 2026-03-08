Giá gas tăng 30.000 đồng/bình 12kg 08/03/2026 11:43

(PLO)- Tính đến nay, tùy vào từng thương hiệu gas giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng vượt ngưỡng 500.000 đồng/bình 12kg.

Do ảnh hưởng xung đột khu vực Trung Đông, thị trường gas và xăng dầu trong nước thời gian qua bị tác động mạnh. Nguồn cung gián đoạn dẫn đến giá tăng cao và liên tục.

Giá gas dự báo tiếp tục tăng

Ngày 8-3, một số chủ cửa hàng bán lẻ cho biết, giá gas tiếp tục tăng 2.500 đồng/kg, tương đương tăng 30.000 đồng/bình 12kg. Các loại bình lớn cũng tăng mạnh: bình 24kg tăng 60.000 đồng, bình 45kg tăng 112.500 đồng, bình 50kg tăng 125.000 đồng.

Theo lý giải của các công ty, giá gas tăng đột xuất do nguồn cung cấp LPG ngưng đột ngột. Bên cạnh đó, chi phí xăng dầu tăng cao dẫn đến các chi phí vận hành khác cũng bị đẩy lên.

Tuy nhiên, ghi nhận tại nhiều cửa hàng bán lẻ cho thấy giá bán thực tế vẫn đang thấp hơn mức quy định của các công ty. Để thu hút và giữ chân khách hàng trong bối cảnh áp lực giá tăng cao, nhiều đại lý vẫn duy trì mức giá 440.000 đồng/bình 12kg.

Riêng Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam-V Gas điều chỉnh tăng 30.000 đồng/bình 12kg từ ngày 7-3 đến hết ngày 15-3.

Sau thời điểm này, giá có thể tiếp tục thay đổi theo xu hướng tăng của thị trường do áp lực từ tỉ giá.

Nhân viên một công ty giao gas trong chiều 7-3. Ảnh: TÚ UYÊN

Linh hoạt chiết nạp gas 6kg để hỗ trợ người tiêu dùng

Trước bối cảnh giá tăng cao và nguồn cung khó khăn, Công ty TNHH thương mại Khí dầu mỏ hóa lỏng Việt Úc đã có công văn gửi Sở Công thương TP.HCM, Đồng Nai và Lâm Đồng. Doanh nghiệp đề xuất giải pháp tạm thời để hỗ trợ người tiêu dùng.

Cụ thể, công ty sẽ sử dụng vỏ bình loại 12kg để nạp lượng gas 6kg và tính tiền theo đúng khối lượng thực tế. Doanh nghiệp cam kết chất lượng, áp suất và số lượng gas đều thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

Bằng phương án này, công ty phải chịu tốn kém gấp nhiều lần chi phí vận tải và các chi phí phát sinh khác.

Tuy nhiên, việc chia nhỏ khối lượng giúp người dân dễ dàng duy trì sử dụng trong thời gian nguồn cung bị gián đoạn. Qua đó, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội trong giai đoạn tạm thời.

Tương tự, Công ty Cổ phần năng lượng Long Yin Long An cũng có công văn gửi cơ quan chức năng về việc thay đổi nạp bình 12kg thành 6kg.

Theo đơn vị này, trước diễn biến phức tạp của khu vực Trung Đông, các nhà cung cấp gas quốc tế của Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí (PV Gas Trading ) đã chính thức tuyên bố tình trạng bất khả kháng.

Sự cố này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng LPG nhập khẩu toàn cầu.

PV Gas Trading đã cắt giảm sản lượng cung ứng gas cho các thương nhân đầu mối. Những đơn vị bán nguồn LPG trong nước cũng không có gas để cung cấp cho thương nhân đầu mối.

Bên cạnh đó, căn cứ vào cuộc họp của Giám đốc Sở Công thương TP.HCM ngày 5-3 về việc ổn định nguồn cung năng lượng xăng dầu, gas trong giai đoạn khó khăn này, đồng thời được sự chấp thuận cho phép các thương nhân có thể nạp gas vào bình phù hợp với điều kiện của mình. Yêu cầu đặt ra là phải chấp hành theo đúng quy định pháp luật.

Theo đó, để đảm bảo nguồn cung gas cho khách hàng được ổn định, kể từ ngày 7-3 gas Vina Pacific petro, City Petro, Vimexco bình 12kg sẽ nạp thành bình 6kg, bình 45kg sẽ nạp thành bình 22kg, bình 50kg nạp thành bình 25kg.

Giá bình gas 6kg đến tay người tiêu dùng không vượt quá 270.000 đồng.

Sau khi nguồn cung gas ổn định các thương hiệu trên sẽ nạp đúng trọng lượng như ban đầu.