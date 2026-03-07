Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công dự án sân bay Gia Bình 07/03/2026 15:08

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần vận dụng mở rộng Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các cơ chế khác như thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp.

Sáng 7-3, tại Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực địa và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án giao thông kết nối.

Tại nút giao tuyến đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng đã kiểm tra thực địa tình hình triển khai 2 dự án này, sau đó di chuyển về sân bay Gia Bình.

Tại sân bay, người đứng đầu Chính phủ kiểm tra tình hình triển khai các hạng mục như nhà ga VIP, đài kiểm soát không lưu, xây dựng khu tái định cư… Sau đó, tại xã Gia Bình, ông đã chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về tiến độ triển khai dự án sân bay Gia Bình. Ảnh: VGP

Sẽ điều chỉnh các quy hoạch mang tính liên vùng

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm "4 không" trong sử dụng thời gian: Không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm.

Thủ tướng hoan nghênh Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh, chủ đầu tư đã tích cực triển khai các công việc trong 3 tháng qua ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư sân bay Gia Bình vào tháng 12-2025, đạt nhiều kết quả trong triển khai khu tái định cư, giải phóng mặt bằng, thi công nhà ga VIP, đài kiểm soát không lưu, đường băng…

Thủ tướng nghe báo cáo về thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (nhà ga VIP). Ảnh: VGP

Thủ tướng chỉ rõ các mục tiêu cần quán triệt: Xây dựng sân bay Gia Bình lưỡng dụng (phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng), thông minh, văn minh, hiện đại; khu kinh tế hàng không, trong đó có khu thương mại tự do thế hệ thứ hai mở, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng với đó, mở ra không gian phát triển mới hiện đại cho Hà Nội, Bắc Ninh và đồng bằng sông Hồng, kết nối các cực tăng trưởng quan trọng như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; kết nối giao thông hiện đại của đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, kết nối quốc tế; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ông chỉ đạo Bắc Ninh cần điều chỉnh quy hoạch liên quan với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, tầm nhìn trăm năm, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4; các cơ quan đề xuất Chính phủ điều chỉnh các quy hoạch mang tính liên vùng.

Mở rộng cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án sân bay Gia Bình như đầu tư công trình khẩn cấp

Thủ tướng cơ bản đồng ý về chủ trương với các đề xuất, kiến nghị của Hà Nội, Bắc Ninh. Ông cho rằng cần vận dụng mở rộng Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, và các cơ chế khác như thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp.

Nếu cần các cơ chế bổ sung thì các cơ quan báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền, trong đó trình Chính phủ ban hành một nghị quyết mới để thí điểm những cơ chế chưa có, giải quyết các vướng mắc.

Thủ tướng kiểm tra dự án Khu quy hoạch tái định cư. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng chỉ rõ tiến độ tất cả các công trình thuộc hệ sinh thái sân bay Gia Bình, trong đó có các đường kết nối trong giai đoạn 1 phải bám sát tiến độ xây dựng sân bay. Bắc Ninh hoàn thành việc giải phóng mặt bằng cho giai đoạn 1 trước ngày 30-4; giai đoạn 2 trước ngày 30-6-2026.

Về thành lập khu thương mại tự do thế hệ 2, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh, chủ đầu tư đề xuất. Bộ Tài chính cân đối sử dụng nguồn tăng thu để hỗ trợ cho sân bay Gia Bình vì đây là công trình khẩn cấp về an ninh quốc phòng, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Thủ tướng giao EVN chủ trì về hệ thống điện kết nối sân bay, VNPT về viễn thông, tỉnh Bắc Ninh về cấp nước, bảo đảm hệ thống cây xanh.

Về vật liệu xây dựng, tỉnh Bắc Ninh phải hỗ trợ, bảo đảm cho cả Hà Nội để phục vụ sân bay Gia Bình và các dự án liên quan trên tinh thần cấp mỏ trực tiếp cho nhà thầu.

Đúng tiến độ nhưng phải nâng cao chất lượng

Thăm hỏi, tặng quà, động viên các đơn vị đang thi công ngày đêm trên các công trường, Thủ tướng động viên anh em tập trung lực lượng, máy móc, thiết bị, nỗ lực vượt mọi khó khăn, làm "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió" để bảo đảm tiến độ các hạng mục.

Thủ tướng lưu ý trồng nhiều cây xanh, bảo đảm các nút giao thông "sáng xanh, sạch, đẹp"; bảo đảm đầu tư đồng bộ giữa các tuyến đường kết nối; quy hoạch khu vực cảng hàng không quốc tế Gia Bình để phát triển kinh tế hàng không, logistics, dịch vụ liên quan sân bay.

Thủ tướng tặng quà công nhân đang thi công dự án sân bay Gia Bình. Ảnh: VGP

Tại khu vực tái định cư tại xã Gia Bình và xã Đông Cứu, Thủ tướng nhấn mạnh đây là cơ hội tái thiết khu dân cư phát triển đồng bộ hơn, bảo đảm đầy đủ các hạ tầng đồng bộ về giao thông, điện nước, viễn thông, thiết chế văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục.

Ông lưu ý tỉnh Bắc Ninh nỗ lực bảo đảm người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn nơi ở cũ.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh các công trình đúng tiến độ nhưng phải nâng cao chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Các bộ ngành phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, giải quyết công việc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.