Yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ sà lan tông cầu Ghềnh 07/03/2026 12:20

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy vừa ký văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sà lan tông cầu Ghềnh trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Theo đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được giao phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai làm rõ nguyên nhân vụ va chạm. Trên cơ sở kết quả xác minh, các đơn vị phải xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan theo thẩm quyền (nếu có) và báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng.

Hình ảnh sà lan đâm vào cầu Ghềnh. Ảnh: H.NĂM

Cơ quan này cũng được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm công tác điều tiết, khống chế giao thông tại khu vực sông Đồng Nai. Mục tiêu là bảo đảm an toàn giao thông đường thủy theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan khẩn trương phân tích nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Đường sắt Việt Nam cần phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu Đồng Nai Lớn tại Km 1699+860 tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM. Trên cơ sở kết quả đánh giá, các đơn vị phải đề xuất phương án bảo đảm ổn định và an toàn khai thác công trình.

Đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ Xây dựng giao phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình người bị thương trong vụ tai nạn. Đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp sửa chữa khẩn cấp để bảo đảm an toàn chạy tàu và an toàn công trình.

Đơn vị này cũng phải xây dựng phương án chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng. Việc tổ chức vận chuyển thay thế cần bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân.

Ngoài ra, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá chi tiết khả năng chịu lực của nhịp cầu. Nếu phát hiện hư hỏng cần sửa chữa, đơn vị phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương sửa chữa bằng nguồn vốn phù hợp.

Ngành đường sắt phải chuyển tải hành khách qua khu vực có sự cố. Ảnh: N.THIỆU

Trong thời gian chờ khắc phục, các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực chốt 24/24 giờ, thực hiện tuần tra kiểm tra cầu để theo dõi tình trạng kỹ thuật. Việc giám sát nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu mất an toàn và bảo đảm khai thác công trình theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ trì phối hợp với các đơn vị của Bộ xác định đầy đủ thiệt hại và nguyên nhân vụ tai nạn. Trên cơ sở đó xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, khoảng 10 giờ 17 phút ngày 6-3, tại cầu Ghềnh thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM xảy ra vụ tai nạn do phương tiện vận tải thủy mang số hiệu NB-8437 va vào nhịp số 2, khoang 5 của cầu.

Cú va chạm khiến một số bộ phận kết cấu cầu bị biến dạng, gồm mạ hạ và bản nút bị cong vênh. Một số bu lông cường độ cao và bu lông gối cầu bị đứt, làm hệ dầm cầu gồm dầm dọc, dầm ngang và giằng gió bị xê dịch.

Theo đánh giá ban đầu, gối cầu bị xê dịch khoảng 25 mm, trong khi phương hướng đường ray trên cầu bị lệch khoảng 320 mm. Sự cố cũng khiến một người đi xe máy lưu thông trên lề bộ hành của cầu bị thương.

Ngay sau vụ việc, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra ban đầu. Kết quả cho thấy tài công và các thuyền viên trên phương tiện thủy không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Do ảnh hưởng của sự cố trên, ngành đường sắt đã dừng một số đôi tàu chặng ngắn từ Sài Gòn đi Phan Thiết và Nha Trang. Các đoạn tàu khác vẫn chạy nhưng chuyển tải từ ga Dĩ An đến ga Biên Hòa và ngược lại, quãng đường khoảng 9 km.