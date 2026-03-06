Ông Võ Hoàng Ngân: Sẽ thúc đẩy mô hình đô thị gắn kết giao thông công cộng dọc các tuyến Metro 06/03/2026 17:00

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM Võ Hoàng Ngân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 11 tại TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 11, gồm các phường Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.

Trong chương trình hành động, ông cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ thúc đẩy mô hình đô thị gắn kết giao thông công cộng (TOD) dọc các tuyến Metro, tối ưu hóa và khai thác hiệu quả không gian ngầm tạo động lực tăng trưởng mới cho siêu đô thị sau hợp nhất. Cùng đó, hoàn thiện hệ thống thông tin quy hoạch; thực hiện kỷ cương công vụ theo tinh thần "6 rõ" để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất.