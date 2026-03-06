Công khai số liệu cán bộ bị kỷ luật trong cuộc chiến chống IUU 06/03/2026 12:40

(PLO)- Trước thềm Đoàn Thanh tra EC đến Việt Nam, Bộ Tư pháp yêu cầu rà soát cung cấp số lượng kỷ luật cán bộ lơ là trong cuộc chiến chống IUU.

Ngày 6-3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Sở Tư pháp yêu cầu báo cáo số liệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.

Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng kiểm tra, kiểm soát trên biển.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành có liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu ven biển khẩn trương rà soát, tổng hợp thông tin, thống kê số liệu về tình hình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện, Sở Tư pháp có văn bản cung cấp thông tin và biểu số liệu gửi trực tiếp về Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp theo quy định, đồng thời gửi UBND tỉnh để biết, theo dõi.

Vùng biển tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trước đó, ngày 5-3, Bộ Tư pháp có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; UBND các tỉnh, thành phố ven biển: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Tây Ninh.

Theo đó, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam…, Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về tình hình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến chống khai thác IUU tại cơ quan, đơn vị mình.

Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng kiểm tra tàu xuất bến tại cảng cá La Gi. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Cụ thể, tình hình, kết quả xử lý kỷ luật đối cán bộ, công chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến chống khai thác IUU, gồm các thông tin: Số vụ việc vi phạm; số tổ chức, cá nhân bị xem xét xử lý kỷ luật, số đã bị xử lý kỷ luật; số đang xem xét. Hình thức kỷ luật đã áp dụng (khiển trách/cảnh cáo/cách chức/giáng chức/hạ bậc lương/buộc thôi việc/khác…).

Hành vi vi phạm trong thi hành công vụ liên quan đến chống khai thác IUU; kết quả khắc phục, chấn chỉnh sau xử lý (nếu có). Thời điểm lấy số liệu, tổng hợp báo cáo: Từ năm 2020 đến nay và gửi văn bản kèm biểu số liệu về Bộ Tư pháp (Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính) chậm nhất trước 17 giờ ngày 7-3-2026.