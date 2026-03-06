Công an TP.HCM quyết liệt trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn cho bầu cử 06/03/2026 11:40

(PLO)- Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM cho biết lực lượng công an triển khai quyết liệt các phương án cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử.

Sáng 6-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức giao ban báo chí. Nội dung quan trọng liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ trì hội nghị có ông Tăng Hữu Phong, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.

Chia khung giờ đi bầu ở địa bàn có từ 4.000 cử tri

Thông tin về công tác tổ chức bầu cử, ông Nguyễn Tấn Phong, Ủy viên Ủy ban Bầu cử TP, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP cho biết đến nay công tác bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ. TP đảm bảo các quy trình từ rà soát danh sách cử tri đến xây dựng phương án dự phòng chi tiết.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri thực hiện nghiêm túc theo Luật định. Công tác rà soát cử tri được tiến hành thường xuyên, chú trọng khu vực đặc thù như khu công nghiệp, nơi có nhiều người tạm trú, bệnh viện và cơ sở giáo dưỡng nhằm không bỏ sót cử tri.

Từ ngày 2-3, hoạt động tiếp xúc cử tri và triển khai chương trình hành động của MTTQ các cấp đang diễn ra. Cơ quan chức năng tích cực hướng dẫn người dân về trình tự, cách thức thực hiện quyền công dân, từ kiểm tra thông tin đến các bước viết và bỏ phiếu.

Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử TP.HCM thông qua 3 phương án dự phòng trọng yếu: phòng chống dịch bệnh và ứng phó thiên tai; đảm bảo điện thông suốt và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Ủy viên Ủy ban Bầu cử TP, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP thông tin về công tác tổ chức bầu cử. Ảnh: THANH TUYỀN

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện gắt gao với hơn 20 đoàn và tổ công tác. Các đoàn kiểm tra liên tục khâu niêm yết danh sách, chuẩn bị nhân lực tại các ban và tổ bầu cử để hạn chế tối đa sai sót.

Ủy ban Bầu cử TP.HCM rút ra bài học kinh nghiệm từ việc tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu về việc thống nhất trang trí và kịch bản ứng phó thời tiết cực đoan. TP không để bị động trong việc bảo quản danh sách niêm yết và tổ chức khai mạc.

Đối với điểm bỏ phiếu tập trung đông người (có thể lên đến 4.000 cử tri), TP.HCM yêu cầu các tổ bầu cử phân chia khung giờ vận động bà con đi bầu. Việc này nhằm tránh tình trạng chờ đợi lâu hoặc tập trung quá đông người, đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Tấn Phong cho biết tình hình chuẩn bị bầu cử tại TP ổn định, chưa phát sinh điểm nóng. Trong tuần tới, TP sẽ họp phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng sở, ngành và địa phương để hoàn thiện khâu cuối cùng.

Quyết liệt trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Thông tin về công tác an ninh trật tự, Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM cho biết lực lượng công an đang triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an TP chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu từ Bộ Công an và UBND TP, xác định đây là nội dung hết sức quan trọng.

Đại tá Nguyễn Hải Phước - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM thông tin thêm về công tác an ninh trật tự đảm bảo cho kỳ bầu cử. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngay từ cuối năm 2025, Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Đợt cao điểm này kéo dài đến ngày 16-3-2026. Công an các địa phương và phòng nghiệp vụ đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Công an TP.HCM thành lập nhiều tổ công tác kiểm tra việc thực hiện tại địa phương để kịp thời chấn chỉnh hạn chế. Công an quận, huyện chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cụ thể tại các điểm bầu cử.

Bên cạnh tuần tra, Công an TP.HCM chủ động rà soát, quản lý chặt các đối tượng nhằm ngăn chặn hành vi gây mất an ninh trật tự. Đại diện Công an TP.HCM khẳng định mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đến nay chưa phát hiện vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm.

Công an TP.HCM quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an toàn để cử tri an tâm thực hiện quyền công dân.