Truy nã 1 quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips và Lê Khắc Ngọ 05/03/2026 17:12

(PLO)- Công an truy nã Trần Văn Lam, một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ.

Chiều 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã Trần Văn Lam (33 tuổi, trú phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Văn Lam nằm trong đường dây lừa đảo của Mr Pips và Lê Khắc Ngọ.

Theo tài liệu của cơ quan CSGT, bị can Lam là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (còn được biết đến với tên gọi Mr Hunter).

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Côn an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên Lam đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Lam.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Theo điều tra, Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, không tố giác tội phạm do Công an TP Hà Nội triệt phá tháng 10-2024.

Cùng ngày (5-3), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Lê Hà Trang (30 tuổi, thường trú xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Hà Trang đang bị truy nã.

Theo điều tra, Trang tham gia đường dây lừa đảo qua sàn chứng khoán online. Khi có nạn nhân đăng ký vào sàn, các đối tượng sẽ lôi kéo nạp nhiều tiền rồi báo lỗi hệ thống để chiếm đoạt tiền đầu tư.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 28-11-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nếu phát hiện Trang, Lam người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.