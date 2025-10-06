Dự kiến khởi tố hơn 500 người liên quan trong vụ Phó Đức Nam - Mr Pips 06/10/2025 16:54

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội dự kiến sẽ khởi tố hơn 500 người liên quan trong vụ Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Ngày 6-10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III-2025.

Tại buổi họp báo, đại diện Công an Hà Nội đã thông tin về vụ án Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips). Theo đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án đã phát hiện Phó Đức Nam – người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép, sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước như Dubai, Úc, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tài liệu điều tra, Nam cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Úc.

Ngoài ra, Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp gồm hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD; một căn hộ tại Dubai trị giá khoảng 600.000 USD; hai căn hộ chung cư tại Úc tổng trị giá 700.000 USD; một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 400.000 USD.

Không chỉ dừng ở đó, cơ quan điều tra còn xác định Nam sở hữu nhiều xe sang. Cụ thể, hai chiếc Lexus và một Range Rover Defender tại Campuchia (trị giá khoảng 500.000 USD); hai xe Rolls-Royce tại Dubai (tổng trị giá khoảng 700.000 USD).

Chân dung Phó Đức Nam - Mr Pips. Ảnh: CA

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Cục C01 Bộ Công an và Interpol để xác minh, phong tỏa và thực hiện thu hồi tài sản theo quy định pháp luật quốc tế.

Theo kết quả điều tra, đường dây của Phó Đức Nam hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân “đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế” với cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Các nhân viên kinh doanh (sale) được tuyển dụng và đào tạo bài bản để tiếp cận nạn nhân qua điện thoại, Zalo, Zoiper hoặc mạng xã hội, mời gọi đầu tư vào “các sàn chứng khoán quốc tế có uy tín, có chuyên gia tư vấn riêng”.

Ban đầu, các nạn nhân được cho thắng một vài lệnh nhỏ, có thể rút tiền để tạo niềm tin. Sau đó, “chuyên gia” (thực chất là nhân viên kỹ thuật do Nam chỉ đạo) tiếp tục dụ đầu tư thêm với số tiền lớn hơn, liên tục hướng dẫn đặt lệnh sai, đẩy phí giao dịch lên cao, khiến tài khoản nạn nhân thua lỗ hoàn toàn. Toàn bộ số tiền nạn nhân chuyển vào đều chảy về hệ thống tài khoản do nhóm Nam quản lý.

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã triệu tập và ghi lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh của hệ thống Nam và đồng phạm, làm việc tại 18 văn phòng giao dịch do Nam cùng Nguyễn Văn Ngọ (đồng phạm) tổ chức. Trong số này có 870 nhân viên sale, 119 leader (trưởng nhóm), 34 senior manager, 5 quản lý văn phòng cấp cao.

Họ khai nhận, mỗi tháng được trả lương và hoa hồng (1–4% giá trị giao dịch). Tiền lương, thưởng được chuyển qua trang web nội bộ salesnetwork.info, nơi các nhân viên đăng ký tài khoản nhận lương, sau đó bộ phận tài vụ chuyển tiền qua tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện dòng tiền bất hợp pháp.

Qua đối chiếu sao kê, cơ quan điều tra xác định mức thu nhập của từng nhân viên dao động từ 3,9 triệu đồng đến hơn 6,5 tỉ đồng. 520 người được nhận thưởng, trong đó 36 người có mức thưởng từ 500 triệu đồng trở lên, 28 người hưởng 200–500 triệu đồng.

Tổng cộng, gần 600 người trong hệ thống được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội dự kiến sẽ khởi tố khoảng hơn 500 người liên quan.

Hiện, cơ quan CSĐT đang phối hợp cùng VKSND và TAND TP Hà Nội đánh giá để truy tố các bị can theo đúng quy định.

Các tội danh được xem xét gồm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 BLHS 2015); “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản” (Điều 290) và “rửa tiền” (Điều 324), nếu chứng minh được dòng tiền được hợp thức hóa qua các kênh quốc tế.