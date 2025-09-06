Tái hiện vụ án Mr Pips trên phim truyền hình 'Tường lửa Tràng An' 06/09/2025 20:37

(PLO)- Nhiều vụ án về lừa đảo, tội phạm công nghệ cao, trong đó có vụ án Mr Pips, sẽ được tái hiện trên phim truyền hình Tường lửa Tràng An dài hơn 40 tập do Đài PT-TH Hà Nội đầu tư sản xuất.

Ngày 6-9, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Tường lửa Tràng An – bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên tại Việt Nam khai thác chuyên sâu đề tài lừa đảo qua mạng và tội phạm tiền ảo.

Phim do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đầu tư sản xuất với 40-45 tập, lấy cảm hứng từ các vụ án có thật, trong đó có vụ án Mr Pips, tức Phó Đức Nam, người đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền từng gây xôn xao dư luận năm 2024.

Biên kịch Vũ Liêm cho biết kịch bản được chắt lọc từ đời thực, gia tăng cao trào điện ảnh để phơi bày thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao và những cuộc đấu trí nghẹt thở với lực lượng công an.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Tổng giám đốc, Tổng biên tập Đài PT-TH Hà Nội, nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm năm 2025 của Đài, nhằm tôn vinh bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an Thủ đô trong cuộc chiến trên không gian mạng.

Bộ phim "Tường lửa Tràng An" do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội thực hiện.

Về ý tưởng ra đời của bộ phim, nhà báo Nguyễn Trung Sơn, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, chia sẻ: Đầu năm 2025, tại một buổi tiếp xúc cử tri của Thủ đô, người dân kiến nghị rất nhiều về vấn đề tội phạm mạng.

Cũng trong sự kiện đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã báo cáo chi tiết các vụ án lừa đảo lớn mà Công an thành phố triệt phá những năm qua.

"Những câu chuyện này khiến tôi nảy ra ý tưởng cho Tường lửa Tràng An. Bộ phim là tác phẩm đặc biệt trong năm 2025, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân”- ông cho biết.

Tại cuộc họp báo, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, khẳng định lực lượng công an sẽ đồng hành, cố vấn nghiệp vụ và trực tiếp tham gia một số vai diễn để phim thêm sinh động, chân thực.

Dàn diễn viên chính của bộ phim gồm NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, Hồng Liên… Trong đó, Hoàng Hải tiếp tục hóa thân vào hình tượng chiến sĩ Công an Nhân dân sau 20 năm kể từ phim Cảnh sát hình sự.

Ca khúc chủ đề “Công an Thủ đô, vì bình yên cuộc sống” do nhạc sĩ - ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc phổ nhạc từ phần lời của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Họp báo còn có sự xuất hiện của Thiếu tá Lê Thị Mai Ly cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh – những người bày tỏ mong muốn góp mặt trong phim. Đặc biệt, ban tổ chức trưng bày dàn siêu xe, đạo cụ đắt giá của phim để tạo trải nghiệm trực quan cho khách mời.

Theo đại diện nhà sản xuất, Tường lửa Tràng An không chỉ vạch trần mánh khóe lừa đảo tiền ảo mà còn phản ánh sự đối lập giữa chính - tà, giữa công lý và lòng tham, đồng thời khắc họa nét văn hóa, lối sống của người Hà Nội.

Phim dự kiến lên sóng từ tháng 10-2025.