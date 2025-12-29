Làn Sóng Xanh 2025: Nguyễn Hùng xứng đáng đề cử; Hồng Nhung, Quang Linh nhận giải thành tựu 29/12/2025 18:18

Ngày 29-12, giải thưởng Làn Sóng Xanh 2025 do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức chính thức công bố danh sách đề cử và mở cổng bình chọn cho các hạng mục.

Hồng Nhung, Quang Linh nhận giải Thành tựu Làn Sóng Xanh

Ban tổ chức cho biết năm nay quyết định trao giải Thành tựu Làn Sóng Xanh cho ca sĩ Hồng Nhung và Quang Linh.

Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những ca sĩ, nhạc sĩ có đóng góp bền bỉ, lâu dài cho thương hiệu Làn Sóng Xanh và nền âm nhạc Việt Nam.

Ca sĩ Quang Linh. Ảnh: BTC

Với chủ đề “Con Rồng Cháu Tiên”, Làn Sóng Xanh 2025 vinh danh hai nghệ sĩ tiêu biểu đã để lại dấu ấn sâu đậm qua nhiều thế hệ. Ca sĩ Quang Linh là gương mặt nổi bật của dòng nhạc dân ca, với nhiều ca khúc gắn liền bản sắc âm nhạc Việt như Chim sáo ngày xưa, Thương về miền Trung và là một trong số ít nghệ sĩ kiên trì theo đuổi, phát triển dòng nhạc này đến nay.

Ca sĩ Hồng Nhung. Ảnh: BTC

Cạnh đó, ca sĩ Hồng Nhung được ghi nhận với những sản phẩm âm nhạc mang đậm tinh thần Việt Nam, đặc biệt là vai trò quan trọng trong những năm đầu của Làn Sóng Xanh qua các ca khúc như Vẫn hát lời tình yêu, Cho em một ngày.

Trước đó, giải Thành tựu Làn Sóng Xanh từng được trao cho Lam Trường, Phương Thanh (2021); Đan Trường - Cẩm Ly (2022); Mỹ Linh (2023); nhạc sĩ Dương Thụ và Bảo Chấn (2024).

Nguyễn Hùng, Hòa Minzy càn quét các hạng mục

Làn Sóng Xanh 2025 ghi nhận cuộc cạnh tranh của nhiều nghệ sĩ nổi bật như Hòa Minzy, Nguyễn Hùng và Soobin.

Hòa Minzy dẫn đầu với 8 đề cử, trong đó có 5 hạng mục gắn với ca khúc Bắc Bling (Bắc Ninh) gồm Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, MV của năm và Nữ ca sĩ của năm. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn được đề cử Ca khúc nhạc phim yêu thích với Nỗi đau giữa hòa bình và có đề cử gián tiếp ở các hạng mục Hòa âm phối khí và Nhà sản xuất của năm.

Ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: BTC

Soobin có 6 đề cử, gồm Ca khúc nhạc phim yêu thích (Tiến hay lùi - phim Nụ hôn bạc tỉ), Sự kết hợp xuất sắc, MV của năm và Nam ca sĩ của năm, cùng hai đề cử gián tiếp.

Đáng chú ý, ca sĩ Nguyễn Hùng với hai ca khúc Còn gì đẹp hơn và Phép màu nhận 5 đề cử ở các hạng mục quan trọng như Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Ca khúc nhạc phim yêu thích, Gương mặt mới xuất sắc và Nam ca sĩ của năm. Đại diện ban tổ chức khẳng định việc đề cử dựa trên mức độ lan tỏa và thành công của sản phẩm, đảm bảo tiêu chí công bằng, không có sự ưu ái.

Nguyễn Hùng và ê-kíp Mưa đỏ hát Còn gì đẹp hơn tại khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24. Ảnh: BTC

Năm nay cũng ghi nhận bất ngờ khi divo Tùng Dương lần đầu được đề cử ở mảng nhạc trẻ với ca khúc Tái sinh và hạng mục Nam ca sĩ của năm. Hạng mục Ca khúc nhạc phim yêu thích trở lại sau nhiều năm vắng bóng, với top 5 gồm các ca khúc từ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Nụ hôn bạc tỉ, Tử chiến trên không, Đàn cá gỗ và Bộ tứ báo thủ.

Dù có nhiều sự kết hợp thành công giữa ca sĩ và rapper trong năm, các hạng mục Nam/Nữ ca sĩ và Rapper của năm lại thiếu vắng những rapper độc lập, khi Binz và Rhymastic chủ yếu xuất hiện với vai trò khách mời hoặc trong các nhóm sản xuất.