Mỹ Tâm được Mai Tài Phến khen là 'nữ hoàng oneshot' trong phim 'Tài' 02/03/2026 18:49

(PLO)- Mỹ Tâm gây bất ngờ với vai diễn trong phim Tài, được Mai Tài Phến khen là "nữ hoàng oneshot" và mọi thứ diễn ra đúng như trong tưởng tượng của nam đạo diễn.

Ngày 2-3, suất chiếu sớm phim Tài, dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn, diễn viên Mai Tài Phến, diễn ra tại TP.HCM.

Tại đây, nhà sản xuất (NSX), diễn viên Mỹ Tâm cùng đạo diễn Mai Tài Phến và dàn diễn viên đã có những chia sẻ xoay quanh dự án.

Phần hành động được gia giảm

Phim điện ảnh Tài thuộc thể loại hành động tâm lý gia đình, hé lộ câu chuyện xoay quanh hành trình giải cứu người thân của nhân vật Tài (do Mai Tài Phến thủ vai), những lựa chọn sinh tồn và các mối quan hệ phức tạp trong thế giới đầy biến động.

Tuy nhiên, ngay khi vừa kết thúc, có ý kiến cho rằng phim Tài khiến nhiều người liên tưởng đến phim Bụi đời chợ lớn do Charlie Nguyễn đạo diễn, bị cấm chiếu năm 2013.

Đạo diễn, diễn viên Mai Tài Phến chia sẻ về bộ phim điện ảnh Tài.

Trước ý kiến này, đạo diễn, diễn viên Mai Tài Phến cho biết khi xây dựng nhân vật, bản thân muốn nhân vật của mình có chiều sâu, không chỉ đơn giản là nhân vật phản ánh xã hội đen hay những vấn đề về cơ quan chức năng.

"Cả nhân vật lẫn câu chuyện đều được xây dựng rất tỉ mỉ, tôi đã phải nghĩ rất nhiều trong khoảng ba năm để hoàn thiện nhân vật này. Trong quá trình viết kịch bản, tôi không nghĩ nhiều về yếu tố xã hội mà chủ yếu tập trung vào tính cách và câu chuyện của nhân vật.

Điều quan trọng nhất đối với tôi là nhân vật này phải trả giá cho những gì mà mình đã làm. Tôi muốn viết ra những nhân vật có hình tượng như vậy" – Mai Tài Phến nói.

Là người đảm nhận vai chính của phim, Mai Tài Phến phải thực hiện nhiều cảnh hành động. Nam diễn viên cho biết bản thân đam mê hành động cũng lâu, nhưng trước đây chưa có cơ hội để thực hiện và phải đến bây giờ mới có cơ hội làm phim này.

"Ban đầu, kịch bản của tôi được xây dựng với 100% cảnh hành động. Tuy nhiên, qua nhiều lần chỉnh sửa, phần hành động đã giảm lại một chút" – Mai Tài Phến cho hay.

Nói về quá trình tập luyện Mai Tài Phến cho biết mình không dành quá nhiều thời gian để tập luyện hành động, mà chủ yếu dành thời gian để nắm bắt cảm xúc nhân vật.

"Trong phim này, hành động không phải đẹp mắt mà phải thể hiện cảm xúc của nhân vật. Tôi không phải là chuyên gia hành động, nhưng tôi làm theo cảm giác và bản năng. Bên cạnh đó, cũng nhờ sự hỗ trợ của các anh em trong đoàn phim, tôi cảm thấy tự tin hơn khi thực hiện.

Về tập luyện, mỗi bài tập hành động kéo dài 10 ngày, chia làm 3 lần. Tôi tham gia vào việc tạo ra các bài tập và luôn ghi nhớ chúng. Trước mỗi cảnh quay, chúng tôi thử trước, chỉ quay khi cảm thấy tự tin và đảm bảo an toàn" – Mai Tài Phến chia sẻ.

Mỹ Tâm gây bất ngờ

Trong phim, ca sĩ Mỹ Tâm gây bất ngờ khi được hé lộ là một người đam mê tốc độ. Tuy nhiên vai diễn không có những cảnh hành động.

Chia sẻ về điều này, ca sĩ Mỹ Tâm cho biết nếu kịch bản hành động kéo dài từ đầu đến cuối, bản thân cô không chắc sẽ thích lắm vì đó không phải sở thích của mình.

"Tôi thích những cảnh hành động mạnh mẽ nhưng phải có tình cảm và những yếu tố khác để tạo sự hợp lý. Tôi cũng đã nói với ê-kíp rằng nếu kịch bản không có hành động, thì cũng không sao. Tuy nhiên, phim này có vài cảnh hành động và cuối cùng em thấy vai của nhân vật rất hợp lý" – Mỹ Tâm chia sẻ.

NSX, diễn viên Mỹ Tâm chia sẻ về việc đóng những cảnh hành động trong phim.

Nhận xét về diễn xuất của ca sĩ Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cho biết “cô út” là "nữ hoàng oneshot", chỉ quay một lần là lấy được ngay.

"Thực sự, lần đầu em thấy rất xuất sắc. Khi quay với cô út, mọi thứ rất nhẹ nhàng. Nhân vật này, tôi cảm giác như cô út là người duy nhất có thể thể hiện đúng cái niềm tin mà mình đặt vào, không thể nghĩ đến ai khác. Và thực sự, tôi cũng không nghĩ đến người thứ hai. Khi biết kịch bản, em tưởng tượng rằng nhân vật này sẽ như thế này, như thế kia, và mọi thứ diễn ra đúng như trong tưởng tượng của tôi" – Mai Tài Phến bày tỏ.



Phim Tài chính thức ra rạp vào ngày 6-3-2026.