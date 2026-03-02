Cử tri TP.HCM mong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội hãy lấy dân làm gốc 02/03/2026 14:09

(PLO)- Cử tri bày tỏ không cần đại biểu Quốc hội, HĐND TP.HCM phải "gọi nắng, gọi mưa" mà chỉ mong đại biểu đem cái tài để thu phục nhân tâm, nói dân nghe, làm dân theo, lấy dân làm gốc.

Sáng 2-3, tại UBND xã Tân Nhựt, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 13 và HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 40 đã tiếp xúc với cử tri các xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Lợi.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM tại xã Tân Nhựt, sáng 2-3. Ảnh: LÊ THOA

Đơn vị bầu cử số 13 gồm các ứng viên: ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Lâm Việt Hải (Thượng tọa Thích Phước Nguyên), Phó Tổng Thư ký Hội đồng trị sự – Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí; bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 40 gồm các ứng viên: bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Dương Hoài Bảo, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục, Thể thao Bình Chánh; ông Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt; ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng.

Tại hội nghị, 10 ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, thể hiện cam kết của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.

Trái tim của đại biểu phải hướng về dân

Sau khi lắng nghe tiểu sử và chương trình hành động của ứng viên, cử tri các xã đã nêu nguyện vọng gửi gắm đến các ứng viên.

Cử tri Phan Thị Dòn, xã Tân Nhựt, nêu tâm tư, nguyện vọng với ứng cử viên. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Phan Thị Dòn, xã Tân Nhựt, bày tỏ tâm đắc với chương trình hành động mà các ứng cử viên đã trình bày. Qua đó, tin tưởng nếu trúng cử, các đại biểu sẽ đem hết khả năng, sở trường để đóng góp cho sự phát triển chung, đặc biệt quan tâm đến những vấn đề mà cử tri đang lo lắng.

Đi vào một số gửi gắm cụ thể, cử tri Dòn mong ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Quốc hội rà soát, quan tâm luật Giao thông đường bộ đi vào lòng dân, triển khai đạt hiệu quả cao, nhất là khi nhiều người dân còn đi xe hai bánh.

Bà cũng mong đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ đề xuất các chính sách quan tâm đến doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Bởi bên cạnh những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao, cũng có nhiều doanh nghiệp phá sản, ảnh hưởng đến cuộc sống của công nhân.

Cử tri Dòn cũng gửi gắm đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI sẽ quan tâm đến vấn đề ngập lụt, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, xây dựng sai phép trên địa bàn TP. Theo bà, hiện nay nhiều tuyến đường còn ngập lụt khi mưa lớn, triều cường dân, gây khó khăn cho người dân. Bà đề nghị các dự án ngăn chặn triều cường trên địa bàn xã Tân Nhựt sớm hoàn thiện, phát huy hiệu quả.

Bà cũng kiến nghị các dự án mở rộng quốc lộ sớm hoàn thiện để giảm kẹt xe cho khu vực cửa ngõ TP, nhất là đoạn chợ Bình Điền.

Các cử tri xã Tân Nhựt chăm chú xem chương trình hành động. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Phan Thị Tuyết Mai, xã Hưng Long, mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đặc biệt, quan tâm hơn đến các vấn đề dân sinh như hạ tầng, quy hoạch, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, cải cách hành chính. “Chúng kỳ vọng đại biểu sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình” – bà Mai nói.

Cử tri Trần Văn Vân, xã Tân Nhựt, bày tỏ kỳ vọng lớn nhất của cử tri đối với đại biểu sau khi trúng cử là cái tâm tức trái tim của đại biểu phải hướng về người dân, cử tri. “Qua đó để biết khi nào trái tim của người dân đập mạnh hay đập yếu, cùng hòa nhịp trái tim đại biểu để đại biểu điều tiết kịp thời cho người dân dễ thở” - cử tri Vân nói.

Cử tri Trần Văn Vân, xã Tân Nhựt, mong trái tim đại biểu hướng về nhân dân. Ảnh: LÊ THOA

Theo cử tri Vân, các đại biểu đều là những người có kiến thức, cái tài năng. Người dân không cần đại biểu phải gọi nắng, gọi mưa mà chỉ mong đại biểu đem cái tài để thu phục nhân tâm, nói dân nghe, làm dân theo, lấy dân làm gốc.

Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh mong muốn đại biểu khi được giao những dự án quan trọng, vĩ mô thì những dự án đó phải được thực hiện với mục tiêu là phục vụ người dân. “Hãy mang tầm nhìn của đại biểu để tạo ra những dự án phục vụ cho người dân một cách hữu hiệu, giúp cho đất nước này một thế đứng vững vàng ở kỷ nguyên phát triển” - cử tri Vân tâm huyết.

Cử tri bày tỏ tin tưởng đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ. Ảnh: LÊ THOA

Cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, ghi nhận đầy đủ 14 ý kiến cử tri các xã và hứa sẽ cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình sắp tới.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, thay mặt các ứng cử viên tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Với trách nhiệm là một lãnh đạo TP.HCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết trước một số ý kiến cụ thể của bà con, bà sẽ có chỉ đạo ngay những công việc thuộc thẩm quyền của TP. Trong đó có việc thúc đẩy tiến độ của các dự án đầu tư công trên địa bàn của bốn xã; có giải pháp giải quyết vấn đề ngập nước, ô nhiễm môi trường; giải quyết các khó khăn vướng mắc của cử tri liên quan đến quy hoạch đất đai, xây dựng nhà ở, phân cấp phân quyền khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; cải cách hành chính; đảm bảo an sinh xã hội...

Các ứng cử viên ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 lắng nghe ý kiến cử tri. Ảnh: LÊ THOA

“Tôi xin tiếp thu và sẽ tham gia cùng với các lãnh đạo TP để chỉ đạo triển khai trong thời gian sắp tới” – bà Tuyết nói.

Bà mong bà con cử tri sắp xếp thời gian đi bầu cử, vận động gia đình, người thân ở khu dân cư cùng tham gia bầu cử đầy đủ.