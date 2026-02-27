TP.HCM chốt thời gian khởi công trung tâm chính trị - hành chính mới và nhiều dự án trọng điểm 27/02/2026 20:34

(PLO)- Trong năm 2026, TP.HCM sẽ khởi công ít nhất 25 dự án trọng điểm; trung tâm chính trị - hành chính mới và trường đại học quốc tế dự kiến khởi công trong quý II-2026.

Chiều 27-2, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2-2026, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin về tình hình khởi công dự án trong năm 2026.

Theo ông Trần Quang Lâm, trong năm 2026, TP.HCM sẽ khởi công ít nhất 25 công trình trọng điểm.

TP.HCM sẽ khởi công trung tâm chính trị - hành chính mới trong quý II-2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong đó, có các tuyến quốc lộ 1, 22, 13, đường cao tốc Thủ Dầu Một - Chơn Thành, TP.HCM - Mộc Bài, đường trục Bắc - Nam, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm 4, đường kết nối liên cảng,…

Về đường sắt đô thị, đối với các tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2030, đến nay có hai tuyến đã động thổ, khởi công là Bến Thành - Cần Giờ và Bến Thành - Tham Lương.

Bốn tuyến khác cũng phấn đấu khởi công trong năm 2026 gồm Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành, Suối Tiên - Thủ Dầu Một và tuyến số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu).

Cảng Cái Mép Hạ là cảng mang tính chiến lược cũng sẽ khởi công dịp 30-4.

Cùng với đó, hai công trình có ý nghĩa lớn là trung tâm chính trị - hành chính mới và trường đại học quốc tế sẽ khởi công trong quý II-2026.

Theo ông Trần Quang Lâm, với số lượng lớn công trình triển khai đồng loạt, các ban quản lý dự án của TP và phường, xã phải kiện toàn bộ máy, chuẩn bị nhân lực cho công tác lập dự án cũng như bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về quy hoạch trung tâm chính trị - hành chính mới trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, lãnh đạo UBND phường An Khánh cho biết phường đã thực hiện rà soát quy hoạch trình UBND TP, lấy ý kiến cộng đồng dân cư và báo cáo cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở quy trình thực hiện, ngày 16-2, UBND TP.HCM đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ chung TP Thủ Đức tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trên cơ sở quyết định này, UBND phường An Khánh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định pháp luật.