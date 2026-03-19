Đẩy nhanh tiến độ thi công hai trụ tháp chính cầu Đại Ngãi 1

(PLO)- Công trình cầu Đại Ngãi 1 thuộc dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 sau gần 15 tháng thi công đã đạt gần 59% sản lượng, vượt tiến độ đề ra.
Cầu có tổng chiều dài hơn 3 km, trong đó, phần cầu chính dài hơn 2,5 km, thiết kế kết cấu dây văng, nhịp dầm thép liên hợp; quy mô bốn làn xe với bề rộng cầu là 17,5m, riêng phần cầu chính dây văng có bề rộng cầu là 21,5m.
Hiện trên công trường có khoảng 284 cán bộ kỹ thuật, công nhân và 82 máy móc thiết bị, chia làm 30 mũi thi công bệ, trụ, xà mũ, đường đầu cầu, dầm, dầm thép, cáp dây văng, thân bệ trụ cầu chính...
"Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành phần cầu dẫn và thi công hoàn thiện phần thân hai trụ tháp chính cầu Đại Ngãi 1, đảm bảo cho tiến độ theo kế hoạch đề ra” - ông Đinh Lê Thông, Giám đốc Ban điều hành dự án cầu Đại Ngãi cho biết thêm.
Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ có tổng chiều dài tuyến gần 27,5km. Trong đó, phần qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long khoảng 8,7km và TP Cần Thơ khoảng 18,74km.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.962 tỉ đồng, do BQL dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; khởi công ngày 15-10-2023, kế hoạch hoàn thành ngày 15-6-2028.
Tính đến tháng 3-2026, lũy kế sản lượng toàn dự án đạt hơn 67,6%. Trong đó, gói thầu số 11-XL (thi công cầu Đại Ngãi 2, tuyến và các công trình trên tuyến) đạt hơn 87% và gói thầu số 15-XL (thi công cầu Đại Ngãi 1) đạt gần 59%.