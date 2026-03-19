Đẩy nhanh tiến độ thi công hai trụ tháp chính cầu Đại Ngãi 1

CHÂU ANH

(PLO)- Công trình cầu Đại Ngãi 1 thuộc dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 sau gần 15 tháng thi công đã đạt gần 59% sản lượng, vượt tiến độ đề ra.

Cầu Đại Ngãi 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi﻿ trên Quốc lộ 60 nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ (Trà Vinh và Sóc Trăng trước đây). Dự án khởi công vào tháng 1-2025, kế hoạch hoàn thành trong tháng 6-2028.
Cầu có tổng chiều dài hơn 3 km, trong đó, phần cầu chính dài hơn 2,5 km, thiết kế kết cấu dây văng, nhịp dầm thép liên hợp; quy mô bốn làn xe với bề rộng cầu là 17,5m, riêng phần cầu chính dây văng có bề rộng cầu là 21,5m.
Video: Trên công trường cầu Đại Ngãi 1 thuộc dự án cầu Đại Ngãi﻿
Ông Đinh Lê Thông, Giám đốc Ban điều hành dự án cầu Đại Ngãi﻿ (BQL dự án 85, Bộ Xây dựng), cho biết công trình cầu Đại Ngãi 1 thuộc gói thầu xây lắp số 15-XL của dự án cầu Đại Ngãi.
Hiện trên công trường có khoảng 284 cán bộ kỹ thuật, công nhân và 82 máy móc thiết bị, chia làm 30 mũi thi công bệ, trụ, xà mũ, đường đầu cầu, dầm, dầm thép, cáp dây văng, thân bệ trụ cầu chính...
Sau gần 15 tháng thi công, đến nay sản lượng thi công công trình cầu Đại Ngãi 1 đạt gần 59%, vượt tiến độ đề ra khoảng 1%. Theo đánh giá của chủ đầu tư (BQL dự án 85), công trình đang được triển khai bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường﻿.
"Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành phần cầu dẫn và thi công hoàn thiện phần thân hai trụ tháp chính cầu Đại Ngãi 1, đảm bảo cho tiến độ theo kế hoạch đề ra” - ông Đinh Lê Thông, Giám đốc Ban điều hành dự án cầu Đại Ngãi cho biết thêm.
Nguồn đá cấp cho dự án đang rất hạn chế, đặc biệt là đá hộc để thi công phần kè và đá phục vụ bê tông xi măng, dẫn đến nhiều lần chậm kế hoạch đổ bê tông.
Từ thực tế đó, chủ đầu tư đã kiến nghị Bộ Xây dựng﻿ có văn bản gửi UBND TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, An Giang hỗ trợ, ưu tiên cấp cho dự án khoảng 15.000m3 đá hộc trong tháng 3 và khoảng 24.000m3 đá cho bê tông xi măng trong năm 2026 để dự án đáp ứng tiến độ.

Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ có tổng chiều dài tuyến gần 27,5km. Trong đó, phần qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long khoảng 8,7km và TP Cần Thơ khoảng 18,74km.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.962 tỉ đồng, do BQL dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; khởi công ngày 15-10-2023, kế hoạch hoàn thành ngày 15-6-2028.

Tính đến tháng 3-2026, lũy kế sản lượng toàn dự án đạt hơn 67,6%. Trong đó, gói thầu số 11-XL (thi công cầu Đại Ngãi 2, tuyến và các công trình trên tuyến) đạt hơn 87% và gói thầu số 15-XL (thi công cầu Đại Ngãi 1) đạt gần 59%.

