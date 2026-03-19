Đẩy nhanh tiến độ thi công hai trụ tháp chính cầu Đại Ngãi 1

Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ có tổng chiều dài tuyến gần 27,5km. Trong đó, phần qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long khoảng 8,7km và TP Cần Thơ khoảng 18,74km.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.962 tỉ đồng, do BQL dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; khởi công ngày 15-10-2023, kế hoạch hoàn thành ngày 15-6-2028.

Tính đến tháng 3-2026, lũy kế sản lượng toàn dự án đạt hơn 67,6%. Trong đó, gói thầu số 11-XL (thi công cầu Đại Ngãi 2, tuyến và các công trình trên tuyến) đạt hơn 87% và gói thầu số 15-XL (thi công cầu Đại Ngãi 1) đạt gần 59%.