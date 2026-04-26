Người dân bất ngờ khi đường ra vào khu dân cư bị rào chắn 26/04/2026 13:24

(PLO)- Nhiều hộ dân tại khu dân cư Hoàng Quân (TP Cần Thơ) bức xúc khi đường số 7 kết nối ra đường Trương Vĩnh Nguyên bất ngờ bị rào chắn.

Trong ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân ở khu dân cư Hoàng Quân (phường Cái Răng, TP Cần Thơ) bất ngờ khi thấy nhiều người tiến hành rào chắn đường số 7, chặn đứt hướng lưu thông từ khu dân cư ra đường Trương Vĩnh Nguyên.

Theo người dân sinh sống khu vực đường số 6 và đường số 7, từ hôm qua (ngày 25-4), một nhóm người đã tiến hành rào đường khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

Người dân ở khu dân cư Hoàng Quân (phường Cái Răng, TP Cần Thơ) bức xúc khi thấy nhiều người tiến hành rào chắn đường số 7. Ảnh: CHÂU ANH

“Đường số 7 kết nối trực tiếp ra trục đường Trương Vĩnh Nguyên, thuận lợi cho việc buôn bán của người dân. Tuy nhiên, sáng 25-4 con đường bất ngờ bị rào chắn. Việc này khiến các hộ dân phải đi đường vòng xa hơn, khu vực sinh sống bỗng chốc trở thành ngõ cụt” - một hộ dân chia sẻ.

Trưa 26-4, ghi nhận của PV PLO trước sự phản ứng dữ dội của người dân, đơn vị thi công đã tháo dỡ rào chắn trên đường số 7 trả lại hiện trạng cho người dân lưu thông.

Cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, ông Vương Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Cái Răng cho biết chính quyền địa phương đã nắm thông tin vụ việc và đã có chỉ đạo lực lượng xuống ghi nhận ý kiến của bà con khu vực này.

Trước phản ứng dữ dội của người dân, đơn vị thi công đã tháo dỡ trả lại hiện trạng đường số 7 cho bà con lưu thông. Ảnh: CHÂU ANH

“Trước đây khu đất này được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ, nhưng sau này khi tiếp nhận tôi xem lại quy hoạch cũng không hiểu sao chủ đầu tư lại làm đường. Ngay hôm qua, sau khi nhận phản ánh của người dân tôi đã giao phòng chuyên môn kiểm tra lại quy hoạch, làm việc với công ty và thông báo cụ thể với người dân” - Chủ tịch UBND phường cái Răng cho hay.