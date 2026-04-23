Quy hoạch Cần Thơ: Dân số khoảng 6,1 triệu người, đất đô thị đến 112.000ha vào năm 2050 23/04/2026 19:08

(PLO)- Quy hoạch chung TP Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2050 đạt quy mô khoảng 6,1 triệu người, đất xây dựng đô thị từ 85.000 - 112.000ha; hướng tới trở thành cực tăng trưởng quan trọng, đô thị sông - biển hiện đại của khu vực.

Ngày 23-4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn 2075. Tại đây, nhiều ý kiến cho rằng quy hoạch cần làm rõ tiềm năng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ đô thị hóa, hiện trạng sử dụng đất và mô hình phát triển.

Định hướng trở thành cực tăng trưởng của quốc gia

Theo đại diện đơn vị tư vấn, việc lập quy hoạch là cần thiết trong bối cảnh TP Cần Thơ có nhiều thay đổi về không gian, quy mô sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, việc này nhằm khắc phục những hạn chế của các quy hoạch trước đây.

Ngoài ra, hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cùng nhiều quy định pháp luật mới đã được ban hành. Điều này đặt ra yêu cầu phải cập nhật, điều chỉnh định hướng phát triển phù hợp.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ.

Quy hoạch hướng đến mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Thành phố giữ vai trò động lực, lan tỏa và dẫn dắt phát triển toàn vùng ĐBSCL.

Đồng thời, Cần Thơ được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu. Hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ, tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu tổ chức không gian hợp lý giữa đô thị và nông thôn. Thành phố sẽ khai thác các tiềm năng như kinh tế biển, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Cần Thơ hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, logistics, dịch vụ của vùng. Đồng thời, nâng cao chất lượng sống người dân, bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phạm vi lập quy hoạch trên đất liền là toàn bộ địa giới hành chính TP Cần Thơ theo Nghị quyết 1668/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Thành phố có 31 phường và 72 xã, tổng diện tích khoảng 6.360,98 km².

Quy hoạch có thời hạn ngắn đến năm 2030 - 2035, dài hạn đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của quốc gia. Đây sẽ là trung tâm vùng về thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đến năm 2050, thành phố tiếp tục phát huy lợi thế trung tâm vùng kinh tế biển và bản sắc sông nước. Quy hoạch định hướng Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển hiện đại của Đông Nam Á.

Thành phố được kỳ vọng là “cửa ngõ Mê Kông xanh - thông minh - giàu bản sắc”, trung tâm năng lượng, logistics sông - biển, dịch vụ đô thị cao cấp. Đồng thời phát triển công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, dẫn dắt chuỗi giá trị nông nghiệp phát thải thấp.

Về tính chất, Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, giữ vai trò trung tâm vùng ĐBSCL. Đây cũng là đầu mối giao thông, giao thương quốc tế, hạ tầng số quan trọng của vùng và cả nước.

Theo dự báo, đến năm 2035, dân số toàn thành phố khoảng 4,9 triệu người. Đất xây dựng đô thị khoảng 75.000 - 100.000ha.Đến năm 2050, dân số tăng lên khoảng 6,1 triệu người. Diện tích đất xây dựng đô thị dự kiến khoảng 85.000 - 112.000ha.

Rà soát kỹ các yếu tố hạ tầng, biến đổi khí hậu

Góp ý tại hội nghị, các bộ, ngành đề nghị làm rõ nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, cần đánh giá tác động của các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành và các chỉ đạo mới đến quy hoạch Cần Thơ. Đồng thời làm rõ tiềm năng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ đô thị hóa, hiện trạng sử dụng đất và mô hình phát triển.

Một số ý kiến lưu ý việc cập nhật số liệu sau sắp xếp đơn vị hành chính. Quy hoạch phải bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh và phòng cháy chữa cháy của đô thị loại I.

Các bộ, ngành cũng đề nghị quan tâm hơn đến hạ tầng đô thị, phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời bổ sung định hướng phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian ngầm và phân kỳ đầu tư phù hợp.

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định.

Nhiều ý kiến cho rằng cần đặt quy hoạch Cần Thơ trong tổng thể hệ thống đô thị quốc gia. Thành phố phải tăng cường kết nối vùng, nhất là giao thông đường thủy và phát triển đô thị hướng biển.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn yêu cầu làm rõ định hướng phát triển mới của Cần Thơ trong bối cảnh sau điều chỉnh địa giới hành chính.

Đồng thời, cần xác định rõ vai trò, chức năng của đô thị trong hệ thống đô thị quốc gia và vùng. Việc phát triển phải gắn với tăng cường liên kết vùng, phát huy vai trò trung tâm động lực.

Thứ trưởng cũng lưu ý cần chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa sông nước. Quy hoạch phải hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống người dân.

Cơ quan chủ trì được yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến, sớm hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch. Đây sẽ là cơ sở để lập Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn 2075 với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.