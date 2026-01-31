Những phường ở TP Cần Thơ được phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa chất lượng cao 31/01/2026 17:22

(PLO)- UBND TP Cần Thơ phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn 10 phường và 56 xã.

UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn.

Thu hoạch lúa ở Hậu Giang (cũ), nay thuộc TP Cần Thơ.

Theo quyết định, UBND TP phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn với 66 xã, phường, tổng diện tích 179.280 ha.

Cụ thể, các xã gồm: Thạnh An, Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trinh, Cờ Đỏ, Trung Hưng, Thạnh Phú, Đông Hiệp, Đông Thuận, Trường Xuân, Trường Thành, Thới Lai, Trường Long Tây, Tân Hòa, Tân Bình, Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, Phương Bình, Hòa An, Hiệp Hưng, Vị Thanh 1, Vĩnh Tường, Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Lương Tâm, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thủy, Tân Long, Mỹ Hương, Mỹ Tú, Mỹ Phước, Long Hưng, Lâm Tân, Phú Lộc, Vĩnh Lợi, Ngọc Tố, Nhu Gia, Gia Hòa, Đại Hải, Kế Sách, An Lạc Thôn, Thới An Hội, Nhơn Mỹ, Phú Tâm, An Ninh, Hồ Đắc Kiện, Thuận Hòa, Long Phú, Tân Thạnh, Đại Ngãi, Trường Khánh, Liêu Tú, Tài Văn, Thạnh Thới An, Hỏa Lựu, Trần Đề.

Các phường gồm: Trung Nhứt, Long Bình, Long Phú 1, Long Mỹ, Vị Tân, Vị Thanh, Ngã Năm, Mỹ Quới, Mỹ Xuyên, Thốt Nốt.

Trong số 66 xã, phường này, nơi có diện tích trồng lúa có năng suất, chất lượng cao thấp nhất là phường Thốt Nốt với 184 ha và nơi có diện tích trồng lúa có năng suất, chất lượng cao cao nhất là xã Thạnh Quới với 7.912 ha.

Theo quyết định của UBND TP Cần Thơ, UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ diện tích và ranh giới vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn cấp xã đã được phê duyệt theo đúng quy định; Tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao trên phạm vi toàn xã.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc cần thiết bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế thì UBND xã, phường kịp thời có ý kiến gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, quyết định.