Hải đảo, miền núi Đà Nẵng sẵn sàng cho ngày hội non sông 12/03/2026 13:46

(PLO)- Ở TP Đà Nẵng, từ hải đảo đến vùng núi từng xảy ra các trận sạt lở đã sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Những ngày này, các cung đường, trụ sở, khu dân cư… từ hải đảo đến miền núi Đà Nẵng rợp cờ tổ quốc, cờ Đảng. Toàn dân hân hoan chào đón ngày hội non sông.

Đảo Cù Lao Chàm trang trí trước ngày bầu cử.

Đảo Cù Lao Chàm chờ ngày hội

Không khí bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã đảo Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm, TP Đà Nẵng) đã lan toả khắp các tuyến đường, ngõ hẻm.

Cờ tổ quốc, cờ Đảng và băng rôn tuyên truyền ngày hội được treo trang trọng. Danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng viên đã niêm yết công khai để người dân theo dõi, tìm hiểu trước ngày bầu chọn đại biểu.

Theo Ủy ban bầu cử xã Tân Hiệp, toàn xã có 2.047 cử tri. Trong đó, cử tri các thôn 1.830, các đơn vị lực lượng vũ trang 217 cử tri.

Niêm yết danh sách ứng cử cho người dân tìm hiểu tại điểm bầu cử số 2, xã Tân Hiệp.

Trước ngày bầu cử, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử. Địa phương lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, hội họp của các ban ngành, đoàn thể, các thôn về tìm hiểu luật bầu cử Quốc hội và HĐND, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Cử tri Mai Đông (xã Tân Hiệp) cho hay, bà con trong xã đã nắm rõ lịch bầu cử ngày 15-3. Công việc đi biển dài ngày, có bận rộn nhưng anh em bạn biển sắp xếp thời gian hợp lý, cập bến đúng ngày đi bỏ phiếu.

“Chúng tôi xác định gác lại công việc một buổi để cùng bà con bỏ phiếu, bầu đại biểu nhiệt huyết, có tâm, có tầm và luôn hướng đến đời sống người dân xã đảo”, cử tri Mai Đông nói.

Đại diện Uỷ ban bầu cử xã Tân Hiệp, cho biết địa phương đã nhận bàn giao cơ sở vật chất đảm bảo công tác bầu cử từ Sở Nội vụ. Phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND TP, phôi thẻ cử tri, phù hiệu, các vật dụng trang trí ở các khu vực bầu cử đảm bảo số lượng sẳn sàng.

“Địa phương chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu, đã in ấn xong và chuyển về trụ sở UBND xã. Cử tri toàn xã bỏ phiếu tại ba điểm, đảm bảo việc bầu đúng, bầu đủ số lượng”, vị này nói.

Vùng sạt lở rợp cờ

Đất nước vừa đi qua năm 2025 với nhiều trận thiên tại lịch sử. Thôn Atêếp (xã A Vương, TP Đà Nẵng) là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề sau nhiều vụ sạt lở kinh hoàng, hàng chục ngôi nhà trong thôn thành đống đổ nát.

Cử tri sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Sau sạt lở, cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, giúp người dân vượt qua. Hàng chục ngôi nhà mọc lên từ chiến dịch Quang Trung thần tốc. Hôm nay, nơi những mái nhà Quang Trung được trang trí cờ đỏ sao vàng, hòa chung không khí vui mừng cùng cả nước trước ngày hội non sông.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, cho biết mọi công việc chuẩn bị cho ngày hội non sông đã hoàn tất. Xuyên suốt thời gian trước ngày bầu cử, các lực lượng của xã đến từng thôn bản tuyên truyền, vận động bà con tham gia đầy đủ.

“Người dân 16 thôn tương ứng 16 khu vực bỏ phiếu đã sẳn sàng, hân hoan chờ ngày hội của đất nước. Địa phương đã làm thêm mái che tại các khu vực bầu cử, sẵn sàng ngày hội trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Điều vui mừng, bà con hứa sẽ sắp xếp công việc nương rẫy, dành một buổi đi bầu”, ông Quân phấn khởi.

Người dân ở vùng sạt lở chờ ngày đi bầu.

Xã biên giới Hùng Sơn giáp với nước bạn Lào, hầu hết cử tri là người đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền, vận động được xã quan tâm xuyên suốt, đặc biệt trước ngày bầu cử.

Ông Nguyễn An, Bí thư xã Hùng Sơn, cho biết toàn xã có sáu khu vực bầu cử, chia thành 18 tổ. Được sự quan tâm của các cấp, hầu hết các thôn bản xa xôi đường sá thông suốt, nên công tác chuẩn bị cho bầu cử tương đối thuận lợi.

“Trước ngày hội, chúng tôi tuyên truyền cho bà con hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, song song bằng Tiếng Việt và Tiếng Cơ Tu. Đến thời điểm này thì mọi việc đều thuận lợi, bà con mong chờ đến giờ bỏ phiếu”, ông An nói.