Kiến nghị chưa thanh tra đột xuất Trung tâm Y tế Phan Thiết, chờ kết quả kiểm toán 12/03/2026 11:13

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh liên quan việc xử lý kiến nghị của Sở Y tế về đề xuất thanh tra đột xuất đối với Trung tâm Y tế Phan Thiết (TTYT Phan Thiết).

Chưa thể thanh tra đột xuất

Theo Thanh tra tỉnh, ngày 12-1-2026, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản liên quan đến kiến nghị thanh tra đột xuất đối với TTYT Phan Thiết. Theo chỉ đạo, Giám đốc Sở Y tế được giao kiểm tra, làm rõ các nội dung, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định và báo cáo kết quả trước ngày 6-2-2026.

Vụ lùm xùm xảy ra tại TTYT Phan Thiết chưa được giải quyết dứt điểm

Tuy nhiên, ngày 5-2, Sở Y tế tiếp tục có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất toàn diện đối với đơn vị này. Đến ngày 27-2-2026, Sở Y tế báo cáo tình hình tài chính tại TTYT Phan Thiết gặp nhiều khó khăn với khoản nợ phải hoàn trả ngân sách và các khoản công nợ rất lớn.

Cụ thể, đơn vị nợ tiền thuốc và vật tư y tế hơn 55 tỉ đồng; nợ mua sắm thuốc, kít test, vật tư, hóa chất phòng chống dịch COVID-19 hơn 13 tỉ đồng; nợ tiền lương, phụ cấp 165 triệu đồng… Sở Y tế cho rằng do hạn chế về nhân lực và thời hạn kiểm tra chuyên ngành ngắn nên chưa thể đánh giá toàn diện công tác quản lý tài chính tại đơn vị.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh cho rằng đến nay Sở Y tế vẫn chưa tiến hành kiểm tra, kết luận và chỉ đạo xử lý các nội dung nợ tồn đọng là chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định cũng như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Thanh tra, ngày 3-3-2026, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành thông báo kế hoạch kiểm toán năm 2026. Trong đó có chuyên đề kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí tại các cơ sở y tế công lập của tỉnh Lâm Đồng, bao gồm TTYT Phan Thiết.

Vì vậy, Thanh tra tỉnh kiến nghị chưa tiến hành thanh tra đột xuất để tránh chồng chéo với hoạt động kiểm toán. Sau khi có kết quả kiểm toán, nếu xét thấy cần thiết, Sở Y tế sẽ chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Nhiều tồn tại kéo dài

Trước đó, qua kiểm tra sơ bộ, Sở Y tế đã chỉ ra 11 nhóm vấn đề tồn tại kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ tại TTYT Phan Thiết. Trong đó, công tác tổ chức bộ máy chưa được triển khai đầy đủ theo quy định của UBND tỉnh. Một số khoa trọng yếu thiếu lãnh đạo nhưng ở những bộ phận khác lại bố trí thừa cấp phó.

Điều dưỡng, hộ lý Trung tâm Y tế Phan Thiết. Ảnh: PN

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều trường hợp thiếu kết luận về tiêu chuẩn chính trị. Việc điều động cán bộ có trường hợp thực hiện chưa đúng quy định. Công tác giải quyết đơn thư của người lao động cũng phát sinh nhiều bất cập. Một số trường hợp không được thụ lý hoặc xử lý chưa đúng trình tự, có nơi còn nhầm lẫn giữa tranh chấp lao động và khiếu nại hành chính.

Đáng chú ý, có trường hợp bác sĩ nội khoa được phân công khám bệnh ở các chuyên khoa ngoại hoặc nhi dù đây là những lĩnh vực yêu cầu chứng chỉ hành nghề riêng biệt. Thậm chí, có quyết định phân công thực hiện kỹ thuật ngoài phạm vi chứng chỉ hành nghề. Song song đó, tình hình tài chính của đơn vị cũng rất khó khăn với tổng công nợ phải trả gần 70 tỉ đồng.

Sở Y tế phải khẩn trương xử lý theo thẩm quyền

Thanh tra tỉnh cho rằng nhiều nội dung mà Sở Y tế đề xuất thanh tra đột xuất thực chất thuộc thẩm quyền quản lý, kiểm tra và xử lý của ngành y tế. Các nội dung như quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, tuyển dụng, đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề hay quản lý tài chính… đều nằm trong chức năng của Sở Y tế. Do đó, việc đề xuất UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thanh tra đột xuất khi ngành y tế chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước là chưa phù hợp.

Để đảm bảo công tác quản lý, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương rà soát, xử lý các khoản nợ tồn đọng liên quan thuốc, vật tư, tiền lương… của TTYT Phan Thiết theo thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, Sở Y tế cần chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn. Kết quả phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31-3-2026.

Hiện các tồn tại và khó khăn tài chính tại TTYT Phan Thiết đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xem xét. Kết quả kiểm toán sắp tới được kỳ vọng sẽ giúp làm rõ toàn diện những vấn đề kéo dài tại đơn vị này.