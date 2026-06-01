Rượu và ung thư: Những sự thật cần biết để bảo vệ sức khỏe 01/06/2026 14:49

(PLO)- Không chỉ gây hại cho gan, rượu bia còn được chứng minh có liên quan đến nhiều loại ung thư và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Theo Doctor NDTV, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ rượu bia và nguy cơ gia tăng mắc nhiều loại ung thư. Dù uống thường xuyên hay chỉ thỉnh thoảng, rượu vẫn có thể gây ra những tác động tiêu cực đối với cơ thể.

Rượu bia có thể âm thầm làm tổn thương tế bào, suy yếu hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư ngay cả khi chỉ sử dụng ở mức độ vừa phải.

Gây tổn thương tế bào

Rượu làm ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của tế bào, đồng thời cản trở cơ chế sửa chữa tổn thương tự nhiên của cơ thể, tạo điều kiện cho các bất thường phát triển.

Làm tăng nguy cơ đột biến

Việc tiếp xúc với rượu trong thời gian dài có thể khiến tế bào bị tổn thương và đột biến, từ đó làm tăng khả năng hình thành các tế bào ung thư.

Suy giảm hệ miễn dịch

Tiêu thụ rượu bia quá mức có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể khó chống lại các tác nhân gây bệnh và các tế bào bất thường.

Ngay cả uống ít cũng tiềm ẩn rủi ro

Các nghiên cứu cho thấy không có mức tiêu thụ rượu bia nào được xem là hoàn toàn an toàn đối với nguy cơ ung thư. Ngay cả việc uống không thường xuyên cũng có thể làm tăng nguy cơ về lâu dài.

Mối lo ngại sức khỏe toàn cầu

Trong bối cảnh số ca mắc ung thư ngày càng gia tăng trên thế giới, việc hạn chế hoặc từ bỏ rượu bia được xem là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ bệnh tật và bảo vệ sức khỏe lâu dài.